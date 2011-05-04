Суд заборонив партії «Русское единство» марш 9 травня у Львові

Львівський апеляційний адміністративний суд сьогодні задовольнив апеляційну скаргу Львівської міської організації ВО «Свобода» щодо заборони проведення масових заходів 9 травня 2011 року політичною партією «Русское единство».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Свобода", апеляційний суд під головуванням судді Андрія ЛІЩИНСЬКОГО скасував ухвалу Львівського окружного адміністративного суду, який 13 квітня закрив провадження у справі щодо заборони заходів партій «Русское единство» та «Родина» у Львові.

У прес-службі партії нагадали, що 13 квітня Львівський окружний адміністративний суд виніс рішення про закриття провадження у справі про зобов’язання обмежити право на мирні зібрання політичної партії «Русское единство» шляхом заборони проведення масових заходів 9 травня 2011 року цією політичною партією.

16 квітня Львівська міська організація ВО «Свобода» подала апеляційну скаргу до Львівського апеляційного адмінсуду з вимогою скасувати ухвалу окружного адмінсуду про закриття провадження у справі від 13 квітня 2011 р. та направити справу для подальшого розгляду в суді першої інстанції.

Як повідомлялося, раніше мер Львова Андрій САДОВИЙ назвав провокацією намір партії «Русское единство» привезти до Львова 9 травня кілька сотень своїх членів, аби вони влаштували ходу вулицями міста. Такі плани російські націоналісти аргументували тим, що влада Львова нібито має намір заборонити святкування Дня Перемоги у місті.