Піскун не впирається, йому просто подобається процес

Екс-генпрокурор Святослав Піскун піде на дострокові парламентські вибори в списках Партії регіонів.

"Звичайно, я піду в Партії регіонів", - повідомив він в інтерв’ю 5 каналу в неділю.

Коментуючи тезу, що Партія регіонів "здала" його, погодившись зі зняттям з посади генпрокурора, Піскун підкреслив: "Ніхто мене не здавав, я сам пішов".

"Якби я вперся і сказав, що я не вийду з прокуратури, я б до цього дня звідти не вийшов", - зауважив він.

За його словами, коли президент скасував свій указ, в Україні стало два генеральних прокурори.

"І тому, щоб зняти всі напруги, я запропонував депутатам із Партії регіонів, що я повернуся в парламент", - розповів Піскун.

На запитання, чому в такому разі він подав позов до суду про незаконність свого звільнення, екс-генпрокурор відповів: "А мені подобається сам процес".

Він також висловив упевненість в тому, що його зняли з посади за небажання порушити кримінальні справи проти суддів Конституційного суду.

"Я в цьому впевнений", - зазначив Піскун.

За його словами, за кілька днів до звільнення він мав розмову в секретаріаті президента. Водночас Піскун зазначив, що розмова була не з президентом.

"Була розмова, під час якої один з керівників секретаріату сказав: "У тебе є півтори години, треба порушити кримінальну справу відносно суддів КС". Назвали три прізвища. Я дуже в різкій формі відповів, що я цим займатися не буду", - розповів Піскун.

Українська правда