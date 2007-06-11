Князевич: проблеми з ВР перемістилися у ЦВК

Народний депутат V скликання, член Президії партії “Наша Україна” Руслан КНЯЗЕВИЧ вважає, що Центральна виборча комісія має формуватися з людей, не причетних до політики. Про це він сказав на Полтавщині під час прес-конференції, повідомляє сайт “Razom ”.

“На жаль, з 2004 року Центральна виборча комісія формується з представників політичних партій. З приходом КІВАЛОВА до ЦВК і почалися проблеми”, - зазначив Р.КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, до 2004 року, склад ЦВК формувався за фаховою основою, і не було жодних дискусій. “Ні одна з політичних сил протягом 6 років не мала до ЦВК претензій. Тоді комісія керувалася Конституцією та законами”, - додав він.

“У 2004 році за ініціативи МОРОЗА були внесені зміни до закону про ЦВК, згідно з якими склад комісії формувався з представників політичних партій. Проблеми з ВР перемістилися в ЦВК. Нині ЦВК - міні-парламент, - підкреслив Р.КНЯЗЕВИЧ. - Мені не хочеться, що та ситуація, яку ми маємо у ВР - стінка на стінку, перемістилася в Центрвиборчком”.

Він нагадав, що за словами голови Центрвиборчкому Володимира ШАПОВАЛА, інстинкт самозбереження буде визначальним чинником діяльності нинішньої ЦВК.

“Я сподіваюся, що нинішній склад ЦВК, незважаючи на політичні кольори, буде сповідувати інші цінності, а у своїй діяльності керуватиметься законами. Хотілося б, щоб цей склад ЦВК не дискредитував себе, і пропрацював всі 7 років. А для цього членам комісії потрібно виконувати закони і судові рішень", - підкреслив Р.КНЯЗЕВИЧ і нагадав головну заповідь юриста, якщо не знаєш як діяти - дій по закону.