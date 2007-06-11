БЮТ вдарить ”п’ятирічкою успіху” по планах Регіонів

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО повідомив, що команда Блоку Юлії Тимошенко розробляє план дій влади на 2007-2012 роки.

Про це йдеться у коментарі М.ТОМЕНКА, переданому УНІАН його прес-службою.

«З кожними виборами, з кожною зміною влади в Україні змінюється і стратегія її розвитку. Фактично, сьогодні вже триває передвиборча кампанія, і політики знову переймаються в основному проблемами, які партії скільки наберуть відсотків на виборах, хто з ким блокуватиметься та які посади отримає. Якщо партії не змінять логіку своїх дій, то майбутня виборча кампанія стане виключно кампанією протистояння і конфлікту політичних сил», - вважає один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО.

На його переконання, найважливішим на сьогодні є визначення шляху, яким буде рухатися Україна після виборів. На жаль, відзначає М.ТОМЕНКО, поза увагою політиків залишається дискусія про те, якими будуть пріоритети законодавчої діяльності наступного складу парламенту та основні державні програми майбутнього уряду.

«Дивує, що в Україні стає модним визначати стратегічні проекти для нашої держави без участі українців, без власне суспільства», - зазначив М.ТОМЕНКО. Так, за часів уряду Юрія ЄХАНУРОВА було модним, щоб стратегію розвитку України розробляли іноземні консультанти за фінансування українських олігархів, а нещодавно один із лідерів Партії регіонів радісно поінформував, що зараз зарубіжні експерти розробляють для України «план Маршалла».

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що стратегічне планування діяльності України мусить визначатися передовсім українськими фахівцями та експертами і погоджуватися українським суспільством. «Саме таку логіку дій розробляє наша команда, яка буде проводити спеціальні форуми, обговорюючи конкретний перелік програм та механізмів діяльності влади на найближчі 5 років. Голосування під час виборів буде своєрідним фактором легітимації такого плану дій, або розробленої нами «п’ятирічки успіху для України», - зазначив М.ТОМЕНКО.