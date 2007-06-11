США пильно стежитимуть за Україною

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що причиною виникнення політичної кризи в Україні стала недосконалість норм Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на симпозіумі з питань верховенства права та забезпечення доброчесності в органах державної влади.

«Конституція – не перфектна, і це джерело проблем», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Він зазначив, що право в Україні за останні три місяці переживає дуже важкі часи. «Це треба визнати – верховенство права дійсно має бути підремонтованим», - відзначив В.ТЕЙЛОР.

Посол вважає, що складнощі починаються з Конституції, яка визначає роль народних депутатів як представників народу. За словами В.ТЕЙЛОРА, він не розуміє, як це може бути практично здійснити за наявності закритих виборчих списків. В.ТЕЙЛОР також зауважив, що йому також важко зрозуміти норму про імперативний мандат, але через «мандри» народних депутатів розпочалася політична криза.

Посол США наголосив, що вітає домовленості Президента, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, які передбачають вихід з політичної кризи через проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня. В.ТЕЙЛОР висловив сподівання, що вибори будуть вільними, демократичними і справедливими, зазначивши, що це буде нелегко забезпечити через нетривалу передвиборчу кампанію. Він запевнив, що міжнародна спільнота серйозно спостерігатиме за ходом виборчої кампанії.

Водночас В.ТЕЙЛОР зазначив, що досягнута угода руйнує деякі інститути влади, і для того, щоб відновити їх легітимність, ключові рішення в державі мають ухвалюватися всіма ключовими гравцями. Зокрема, за його словами, дискредитовані наступні інституції – Верховна Рада, Конституційний Суд України, судова система в цілому, Генеральна прокуратура України, Рада національної безпеки і оборони, і навіть інститут Президента. «Жодна інституція не виглядає перфектно», - сказав посол.

На думку В.ТЕЙЛОРА, якщо Україна зможе провести демократичні чесні вибори і вийти з політичної кризи менш роз’єднаною, більш європейською, то вона має майбутнє, в іншому випадку на Україну очікують серйозні проблеми.