Відбудеться брифінг голови ЦВК і його заступників

Сьогодні о 14.00 відбудеться брифінг на тему: “Перші кроки та перші рішення ЦВК нового складу” за участю голови Центральної виборчої комісії Володимира ШАПОВАЛА та двох його заступників - Андрія МАГЕРИ та Жанни УСЕНКО-ЧОРНОЇ.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Акредитація на захід триватиме до 13.00 за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.

Місце проведення брифінгу: пл. Лесі Українки, 1, 6 поверх, зала засідань ЦВК.