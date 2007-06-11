Кириленко розбереться з Морозом

28 народних депутатів V скликання від фракції «Наша Україна» сьогодні отримали свої трудові книжки в управлінні кадрів апарату Верховної Ради.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам після отримання трудової книжки лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, трудові книжки змогли отримати тільки ті депутати, чиї заяви були зачитані на пленарному засіданні 8 червня головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

В той же час за словами В.КИРИЛЕНКА, такий стан справ не влаштовує народних депутатів і вони вимагатимуть, аби всі 66 трудових книжок були передані народним депутатам.

З цією метою, за словами В.КИРИЛЕНКА, депутати мають намір зустрітися вже сьогодні з головою ВР О.МОРОЗОМ.

«Чому не віддаються інші трудові книжки - незрозуміло. Очевидно, що ми будемо з’ясовувати це питання безпосередньо з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ, який підійшов до питання вибірково», - сказав лідер «Нашої України».

За словами В.КИРИЛЕНКА, О.МОРОЗ тим самим демонструє намір зберегти «повноважність неповноважної Верховної Ради».

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що у трудових книжках, які віддані 28 депутатам записано, що їх повноваження достроково припинені у зв’язку з рішенням міжпартійного з’їзду блоку «Наша Україна» на підставі виходу депутатів з фракції.

Він наголосив, що такий запис остаточно легітимізує рішення міжпартійного з’їзду «Нашої України» про дострокове припинення повноважень народних депутатів. «ВР України видачею цих трудових книжок підтверджує, що вона є неповноважною», - сказав він.

Лідер «Нашої України» також зазначив, що О.МОРОЗ, відмовляючись зачитати всі заяви народних депутатів про вихід з фракцій «Наша Україна» і БЮТ, таким чином намагається переглянути домовленості від 27 травня між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою ВР. Однак, за його словами, навіть такі дії О.МОРОЗА не перешкодять проведенню 30 вересня дострокових виборів до ВР.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня близько 20 “нашоукраїнців” прийшли у відділ кадрів, щоб забрати свої трудові книжки. Однак депутати не змогли цього зробити, оскільки керівник управління кадрів апарату ВР був відсутній на своєму робочому місці.

Того ж дня голова ВР О.МОРОЗ оголосив тільки 28 заяв депутатів про вихід з фракції “Наша Україна”, тоді як з’їзд блоку достроково припинив повноважень 66 народних депутатів, обраних від блоку.