Мороз чекає відповіді ЦВК

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ повідомив, що народні депутати із БЮТ та «Нашої України», повноваження яких достроково припинено міжпартійними з’їздами, зможуть забрати свої трудові книжки з апарату Верховної Ради після належного оформлення документів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив в інтерв’ю журналістам.

У той же час він зазначив, що ті 28 народних депутатів із фракції "Наша Україна", заяви яких було зачитано на пленарному засіданні парламенту, «будуть розраховані повністю відповідно до процедури, яка існує у Верховній Раді». «А решта можуть забрати трудові книжки тимчасово (тобто, без відповідних записів - УНІАН), а потім оформляться і так само заберуть остаточно», - сказав О.МОРОЗ.

Він нагадав, що минулого тижня звернувся до ЦВК з проханням надати інформацію про осіб, які можуть стати народними депутатами замість 28 народних депутатів із «Нашої України», які склали повноваження. За словами О.МОРОЗА, «поки що відповіді немає». Він зазначив, що працівники Апарату Верховної Ради готують документи для оголошення на засіданні ВР заяв про складення депутатських повноважень ще рядом народних депутатів від БЮТ та «Нашої України».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня О.МОРОЗ оголосив тільки 28 заяв депутатів про вихід з фракції “Наша Україна”, тоді як 2 червня з’їзд блоку достроково припинив повноважень 66 народних депутатів, обраних від блоку.

Сьогодні, 11 червня, 28 народних депутатів V скликання від фракції «Наша Україна» отримали свої трудові книжки в управлінні кадрів апарату Верховної Ради.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам після отримання трудової книжки лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, трудові книжки змогли отримати тільки ті депутати, чиї заяви були зачитані на пленарному засіданні 8 червня головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ. В той же час, за словами В.КИРИЛЕНКА, такий стан справ не влаштовує народних депутатів, і вони вимагатимуть, аби всі 66 трудових книжок були передані народним депутатам.

З цією метою, за словами В.КИРИЛЕНКА, депутати мають намір зустрітися вже сьогодні з головою ВР.