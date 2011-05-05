Могильова вимагають звільнити, бо він «перетворив міліцію на НКВД»

Мережа громадянської дії «Опір» вимагає звільнення з посади міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА через те, що ДАІ перешкоджає громадським активістам потрапити на акції протесту у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мережі, така вимога пролунала під час сьогоднішнього пікетування активістами «Опору» чернігівського обласного управління ДАІ.

Також пікетувальники вимагали припинити репресивні дії проти громадських активістів.

За словами чернігівського координатора «Опору» Олександра ЯСЕНЧУКА, 27 квітня активісти «Опору» їхали автобусом до столиці, щоб взяти участь в акції «День опору окупації». На КПП «Кіпті» траси «Чернігів – Київ» їх зупинив капітан міліції, який, за твердженням активістів громадської організації, почав шукати надуману причину для того, щоб не дозволити проїзд автобуса до Києва.

«Працівники ДАІ звинуватили водія автобуса у відсутності договору для перевезення пасажирів. Хоча насправді досвідчений водій мав на той момент договір», - сказав О.ЯСЕНЧУК.

Він також повідомив, що 28 квітня керівництво чернігівського ДАІ викликало на «бесіду» водія, який напередодні віз представників громадянського руху у Київ. Його звинуватили у порушенні правил перевезення пасажирів та оштрафували.

Член оргкомітету мережі громадянської дії «Опір» Андрій ЛЕВУС під час сьогоднішньої акції протесту наголосив на тому, що влада боїться масових протестів, тому застосовує методи «кучмізму», а МВС і ДАІ «перетворилися з правоохоронних органів на репресивні».

«Опір вимагатиме звільнення міністра внутрішніх справ МОГИЛЬОВА, який перетворив міліцію на НКВД», - заявив А.ЛЕВУС.

Протестувальники передали обласному ДАІ звернення від імені народного депутата Андрія ПАРУБІЯ, у якому парламентарій вимагає від начальника обласного відомства пояснити, чому громадських активістів намагались не пустити до Києва.

27 квітня «Опір» провів акцію протесту з приводу денонсації Харківських угод «День опору окупації» біля Верховної Ради та Адміністрації Президента у Києві.