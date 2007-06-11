Офіс БЮТ закидали камінням і банками з фарбою

Сьогодні вночі скоєно розбійний напад на офіс Харківської обласної партійної організації «ВО «Батьківщина».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі парторганізації.

У повідомленні сказано, що близько третьої години ночі, група невідомих закидала партійний офіс каменюками і банками з чорною фарбою. Важкими металевими предметами були пошкоджені двері і вікна будівлі.

За словами охоронців офісу, нападників було близько 10 чоловік. «Судячи по тому, як діяли хулігани, ця акція була добре спланованою і організованою. Зловмисникам вистачило буквально кількох хвилин для того, щоб вибити практично всі вікна в будівлі і безперешкодно зникнути. Нападників не налякало навіть те, що буквально на відстані 50 метрів від офісу знаходиться обласне управління МВС та обласне управління СБУ в Харківській області», - йдеться в повідомленні.

Також у ньому наводиться думка харківських експертів про те, що хуліганський напад на офіс БЮТ є «логічним продовженням» конфлікту між харківськими міською владою і підприємцями міста в особі концерну «АВЕК», що належить народному депутату України п`ятого скликання Олександру ФЕЛЬДМАНУ – представнику БЮТ у регіоні. «Події минулої ночі свідчать про те, що міська «партія влади» в особі секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА і мера Михайла ДОБКІНА – не збираються відмовлятися від кримінальних методів боротьби з політичними опонентами», - йдеться в повідомленні прес-служби.

При цьому, члени Харківської обласної парторганізації «ВО «Батьківщина» не виключають можливості повторення таких хуліганських дій по мірі наближення дострокових парламентських виборів.

Зараз на місці нападу працюють представники правоохоронних органів.