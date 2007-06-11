Стецьків: тепер доведеться проводити вибори за правилами коаліції

Радник Віктора Ющенка і один із лідерів Народної Самооборони Тарас Стецьків у інтерв’ю "Главреду" звинуватив сторону Президента та опозицію у тому, що дострокові вибори до Верховної Ради пройдуть на умовах коаліції, які парламентській більшості вдалося нав’язати.

“Треба було йти до кінця й проводити вибори (24 червня – ред.) навіть без коаліції! – Заявив Стецьків. - Якби вони це відчули, вони б пішли на ці вибори! А не пішли б – їхня справа!” На думку радника Президента, цьому разі не могло бути сумнівів у легітимності виборів, бо справа кожної партії – брати у них участь, чи ні.

“Президент не мав права дати втягнути себе в цю тягучку: прийняв рішення – тисни до кінця, і крапка! – Упевнений радник, якому, вочевидь, не вдалося переконати в цьому Ющенка. - І був би виграш уже! Тобто дострокові вибори на умовах Президента! І вже б готувалися до виборів, аж гай би шумів! Хоча за нашою інформацією, Регіони й комуністи до них таки готуються. Соціалісти – ні”.

Класичне питання: “хто винен?”. На нього Стецьків відповів самокритично: винен не один Ющенко, а “непослідовність нашої сторони. Адже Президент приймає рішення на основі різних порад. В даному випадку я можу констатувати – моменти непослідовності були, і вони фактично довели до отакої «гнилої» ситуації, яку ми маємо зараз”.

Вихід із “гнилої ситуації”, на думку радника, лишився єдиний: “30 вересня треба проводити вибори. Але треба констатувати, що їх доведеться проводити за правилами коаліції, які вони нав’язали, прийнявши закони у ВР, і Президент їх підписав, і при їхній політичній і психологічній перевазі. Ось ціна двохмісячних компромісів і переговорів!»