У Нашій Україні сподіваються, що Мороз завтра всіх вижене

Депутати від фракції "Наша Україна" сподіваються, що вже завтра на пленарному засіданні парламенту будуть зачитані усі без винятку заяви про вихід з фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ заявив народний депутат п’ятого скликання від фракції "Наша Україна" Олексій КУЧЕРЕНКО.

Він нагадав, що ряд народних депутатів виявили бажання зустрітися з О.МОРОЗОМ і дізнатися на якій підставі не були оголошені їх заяви про вихід з фракції "Наша Україна". «Але ми не зовсім задоволені відповіддю МОРОЗА», - сказав він.

Зокрема, за словами О.КУЧЕРЕНКА, голова ВР зіслався на те, що депутати під час оголошення заяв про вихід з фракції мають бути особисто присутніми на пленарному засіданні.

У той же час, за словами народного депутата, була досягнута домовленість, що вже завтра заяви будуть оприлюднені О.МОРОЗОМ. «Сподіваюся, що завтра ця формальність буде реалізована і всі заяви будуть зачитані», – сказав О.КУЧЕРЕНКО.

У той же час, він не виключив, що голова ВР вдасться «до штучного розподілу» і оприлюднить не всі заяви. Він також наголосив, що фракція "Наша Україна" має намір провести сьогодні своє засідання, щоб врегулювати остаточно питання оприлюднення заяв.

У свою чергу народний депутат п’ятого скликання від фракції "Наша Україна" Олександр ТРЕТЬЯКОВ зазначив, що «нашоукраїнці» не збираються бути присутніми на пленарному засіданні під час оголошення заяв. Він пояснив це тим, що Верховна Рада є нелегітимною, і постанова щодо обов’язкової присутності депутатів під час оголошення заяв «є політичною технологією».

«Навіщо нам іти на пленарне засідання, якщо ми написали заяви?» - наголосив О.ТЕТЬЯКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня О.МОРОЗ оголосив тільки 28 заяв депутатів про вихід з фракції “Наша Україна”, тоді як 2 червня з’їзд блоку достроково припинив повноважень 66 народних депутатів, обраних від блоку.

Сьогодні, 11 червня, 28 народних депутатів V скликання від фракції «Наша Україна» отримали свої трудові книжки в управлінні кадрів апарату Верховної Ради.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам після отримання трудової книжки лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, трудові книжки змогли отримати тільки ті депутати, чиї заяви були зачитані на пленарному засіданні 8 червня головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ. В той же час, за словами В.КИРИЛЕНКА, такий стан справ не влаштовує народних депутатів, і вони вимагатимуть, аби всі 66 трудових книжок були передані народним депутатам.