Мороз каже, що з Ющенком про вибори не домовлявся

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ прийняв колишнього Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Стівена ПАЙФЕРА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, на прохання колишнього Посла голова Верховної Ради розповів про поточну політичну ситуацію в країні.

О.МОРОЗ, зокрема, наголосив, що «компроміс не зводився до виборів 30 вересня». За його словами, йдеться про те, що вони можливі, але виключно на правових підставах, коли у парламенті залишиться менш ніж 300 народних депутатів. Тоді, зазначив О.МОРОЗ, Президент України може видавати відповідний Указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

«Поки що це питання не вирішене, - сказав О.МОРОЗ – Є багато сумнівних рішень, ухвалених, зокрема, на з’їздах опозиційних блоків, у судах розглядаються відповідні позови».

Він нагадав, що на пленарному засіданні минулої п’ятниці головуючий оголосив заяви про складення депутатських повноважень 28 парламентаріями-«нашоукраїнцями». Разом з тим, за трудовими книжками ніхто не прийшов, наголосив О.МОРОЗ. Натомість, за його словами, наступні у списку кандидати від «Нашої України» «готові увійти в парламент».

«Якщо так буде і далі, то у Верховній Раді буде 300 депутатів, а це означає, що виконання Спільної заяви блокується іншою стороною», - наголосив О.МОРОЗ.

Інститутом Президента України, також зазначив О.МОРОЗ, «абсолютно не виконується» пункт 7 Спільної заяви, відповідно до якого забороняється втручання у діяльність судової та правоохоронної системи. За словами голови Верховної Ради України, продовжується втручання у діяльність судів загальної юрисдикції, працівниками Управління державної охорони була заблокована діяльність Генеральної прокуратури, заблокована робота Конституційного Суду України, не припинено дію Указу про перепорядкування Президенту України внутрішніх військ, готувався силовий сценарій захвату влади, йде підготовка до фальсифікації виборів.

«Президент безцеремонно втручається у роботу парламенту, видавши низку Указів та заявивши акредитованим в Україні дипломатам, що Верховна Рада не правочинна, - заявив О.МОРОЗ. – У інституту Президента немає повноважень давати парламенту оцінку, чи він правочинний, чи ні. Це визначається виключно Конституцією і законами».

«Те, що робить інститут Президента, перебуває за межами права та законодавства, дискредитована робота парламенту та судової системи. Соромно за державу, - сказав голова ВР. – Продовжується боротьба не за демократію, продовжується боротьба за владу як інструмент перерозподілу багатств та повноважень».

С.ПАЙФЕР погодився з тим, що за останні місяці демократичний імідж України погіршився. Західні аналітики, за його словами, вважають, що у ситуації, що склалася, винні обидві сторони. Разом з тим, колишній Посол США назвав надзвичайно позитивним те, що під час нейтралізації конфлікту в Україні не була застосована сила, і висловив сподівання, що мирне рішення щодо виходу з кризи буде знайдено якнайшвидше.

Відповідаючи на запитання С.ПАЙФЕРА, О.МОРОЗ наголосив, що нормалізації ситуації сприяло б завершення політичної реформи, зазначивши, що зміни до Конституції України вносилися послідовно, після тривалої роботи над ними, за участі політичних сил, які підтримують главу держави, і голосувалися у жодному разі «не з коліна».