У Ющенка вже готують ”головний біль” для нового парламенту

У Секретаріаті Президента України узгоджено законопроекти, що розглядатимуться новим складом парламенту.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у Головній службі соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України 7 червня відбулася зустріч з членами ініційованої Президентом робочої групи керівників райдержадміністрацій щодо внесення змін до законодавства.

Узгоджено пропозиції про внесення змін до Законів «Про Державний бюджет України на 2007 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про концесії» та «Про автомобільний транспорт». Документи передбачається подати від імені Президента України після дострокових парламентських виборів та сформування нового складу Верховної Ради.

Робоча група підготувала пропозиції щодо ініціювання роботи уряду, зацікавлених міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в плані внесення змін до законодавства про надра (удосконалення дозвільної системи, підвищення тарифів за самовільне користування надрами), про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, про молоко та молочні продукти.

На виконання рішень наради у Президента України з головами місцевих держадміністрацій вже в червні поточного року почне працювати інформаційна система Тендерної палати України в мережі Інтернет. Надання інформації про державні закупівлі, включення до каталогу учасників держзакупівель, тендерна документація учасникам торгів здійснюватимуться на безоплатній основі. Також відповідно до постанови уряду №700 від 12 травня 2007 року передбачено підвищення посадових окладів працівникам місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури, судів.

Зараз триває робота робочої групи керівників місцевих держадміністрацій щодо удосконалення законодавства в економічній та соціальній сферах.

Робочу групу керівників райдержадміністрацій було утворено за результатами наради у Президента України з головами державних адміністрацій, де йшлося про вирішення гострих соціально-економічних проблем у державі.