Рада знову прагне розганяти ”нероб” із ЦВК?

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК не виключає, що постане питання про недовіру Центральній виборчій комісії та її чергове переформатування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК сказав на прес-конференції.

За його словами, на сьогодні відбулося лише одне засідання ЦВК, де були обрані керівні органи комісії. Він зазначив, що перше засідання нової ЦВК «покажуть, на що вона налаштована».

Він додав, що досі ще не розподілені члени ЦВК за територіями, як це завжди буває. А.МАРТИНЮК вважає, що у випадку, якщо голова ЦВК не захоче скликати засідання комісії, то мінімум 5 членів ЦВК можуть вийти з відповідною пропозицією, - тобто щодо скликання такого засідання.

«Я боюсь бути поганим прогнозистом, песимістом, але щоб нам не прийшлось ще раз переформотувати ЦВК», - сказав А.МАРТИНЮК.

Він зазначив, що завжди є можливість «зірвати засідання» і зробити все, щоб воно не відбулося.

За його словами, можливість недовіри це є негативне явище, оскільки «як показує історія всі наші переформатування зводяться до того, що ми робимо добру справу для членів ЦВК». За його словами. в такій ситуації члени ЦВК, які обираються на 7 років мають змогу ще раз бути обраним в нову ЦВК і таким чином продовжити свою роботу в цьому органі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 червня призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Зокрема, новими членами ЦВК стали від коаліції: Тамара АСТАХОВА, Юрій ДОНЧЕНКО, Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Тетяна ЛУКАШ, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Олександр ЧУПАХІН і Олександр ШЕЛЕСТОВ. Від опозиції - Володимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Андрій МАГЕРА, Валерій ШЕЛУДЬКО, Анатолій ПИСАРЕНКО, Юлія ШВЕЦЬ і Ігор ЖИДЕНКО.

ЦВК на закритому засіданні 2 червня обрала новий керівний склад. Зокрема, головою обрано В.ШАПОВАЛА, секретарем комісії - Т.ЛУКАШ, заступниками голови стали Ж.УСЕНКО-ЧОРНА та А.МАГЕРА.