Наливайченко хоче, щоб Україна і Росія перестали шифруватися

В.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що Україна і Росія мають розкрити деталі угод з поставок газу в Україну через компанію RosUkrEnergo.

Про це він сказав в інтерв`ю виданню The Financial Times.

Газета відзначає, що "цього літа Україна і Росія внесуть більше ясності в торгівлю газом, в якій ключову роль виконує сумнівна компанія «РосУкрЕнерго».

«Україна і Росія мають зробити цю ситуацію прозорішою. Треба показати, які реальні ціни і реальні фінансові джерела, як йдуть грошові потоки, де з`являється ризик «брудних грошей» та їх відмивання. Треба знати про реальну ситуацію, реальних операторів, реальні угоди – в цьому ключ», – наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Керівник СБУ також зазначив, що російське політичне втручання, як і відсутність прозорості в поставках енергоресурсів, що надходять в основному з Росії, представляє серйозну небезпеку для України, що загрузнула в політичній плутанині.

«Ми молода країна, і для будь-якої країни небезпечно, коли внутрішня політика піддається втручанню з-за кордону», – заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО в своєму першому інтерв`ю іноземній пресі.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

У 2007 році Україна не закуповує газ російського походження, а купує газ середньоазіатського походження (туркменський, узбецький і казахський).

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

2 лютого 2006 НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo створили спільне підприємство ЗАТ "УкрГаз-Енерго" для поставок газу до України.