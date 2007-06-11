Мартинюк вже знає, які опозиціонери відкличуть заяви

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК зазначає, що ряд «знакових персон» із фракції "Наша Україна" та БЮТ відкличуть свої заяви про складення депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК сказав на прес-конференції.

Він відмовився назвати прізвища, зазначивши, що ці народні депутаті попросили поки що прізвища не обнародувати.

А.МАРТИНЮК додав, що ніхто не збирається у Верховній Раді перешкоджати народним депутатам отримувати трудові книжки. За його словами, «ніхто трудових книжок тримати не буде, але необхідно зробити записи в них» і дотримуватися юридичної чистоти прийняття рішення щодо складення депутатських повноважень.

Він зазначив, що незважаючи на великий галас довкола цього питання, на сьогодні тільки 12 із 28 народних депутатів, які склали свої повноваження, забрали трудові книжки з парламенту.

А.МАРТИНЮК сказав, що завтра на засіданні парламенту будуть зачитані нові заяви про складення депутатських повноважень. Він нагадав, що згідно з регламентом Верховної Ради, саме на засіданні парламенту робиться оголошення про входження чи вихід народного депутата із фракції. А.МАРТИНЮК зазначив, що "Наша Україна" і БЮТ не дочекалися до вівторка, поки ця процедура буде зроблена, а зібрали з’їзди у неділю. За його словами, тому все це «пахне авантюрою, авантюризмом».

Він наголосив, що «головний біль» для «Нашої України», незважаючи на коментарі «знаних і незнаних» юристів є те, що немає у законодавстві виписаної норми про виключення політичної сили із складу блоку. Тому, за словами А.МАРТИНЮКА, вся процедура щодо Партії промисловців та підприємців є далеко небездоганною.

А.МАРТИНЮК зазначив, що по суті ЦВК, а також "Наша Україна" визнали, що списки кандидатів у народні депутати «не обнулені». За його словами, свідченням цього є приведення до присяги Богдана КОСТЕНЮКА. А.МАРТИНЮК зазначив, що "Наша Україна" замість того, щоб перешкоджати приведенню його до присяги на основі того, що в них нібито «обнулений список», в той же час «мене буквально за грудки брали», щоб у сесійній залі (на той час головував на засіданні А.МАРТИНЮК – УНІАН) було приведено до присяги народного депутата Б.КОСТЕНЮКА.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міжпартійний з’їзд блоку “Наша Україна” ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 66 народних депутатів України, обраних від блоку “Наша Україна”.

7 червня Верховна Рада України прийняла постанову, згідно з якою заяви про вихід з фракції можуть зачитуватися на пленарному засіданні за умови особистої присутності на ньому відповідного народного депутата.

8 червня у ВР було зачитано заяви про вихід з фракції депутатів Оксани БІЛОЗІР, Володимира В’ЯЗІВСЬКОГО, Ольги ГЕРАСИМ’ЮК, Євгена ГІРНИКА, Лілії ГРИГОРОВИЧ, Олега ГУМЕНЮКА, Юрія ЄХАНУРОВА, Павла ЖЕБРІВСЬКОГО, Едуарда ЗЕЙНАЛОВА, Олексія ІВЧЕНКА, Володимира КАРТУКА, Миколи КАТЕРИНЧУКА, В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Руслана КНЯЗЕВИЧА, В’ячеслава КОВАЛЯ, Богдана КОСТЕНЮКА, Миколи КРУЦЯ, Володимира ЛАНОВОГО, Ксенії ЛЯПІНОЇ, Володимира МОЙСИКА, Миколи ОНІЩУКА, Михайла ПОЖИВАНОВА, Михайла ПОЛЯНЧИЧА, Володимира ПОЛЯЧЕНКА, Наталії ПРОКОПОВИЧ, Станіслава СТАШЕВСЬКОГО, Рефата ЧУБАРОВА і Зіновія ШКУТЯКА.