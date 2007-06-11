5 членів ЦВК вимагають терміново скликати засідання комісії (доповнено)

П`ять членів Центральної виборчої комісії – Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Тамара АСТАХОВА, Олександр ШЕЛЕСТОВ і Тетяна ЛУКАШ вимагають від голови ЦВК Володимира ШАПОВАЛА термінового проведення засідання комісії о 16.00 для ухвалення рішення про закріплення за кожним членом ЦВК певного регіону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член ЦВК М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Я дуже сподіваюся на те, що всі мої колеги належним чином виконуватимуть вимоги закону. Я дуже сподіваюся, що у нас сьогодні не буде спроби зірвати кворум. Так, нас вісім, які вимагають скликання цього засідання, а форум складає 10 представників комісії. Ми пам`ятаємо про це ще починаючи з квітня. Ми дуже сподіваємося, що всі виконуватимуть свою присягу і вимоги закону, які передбачають особисту присутність члена ЦВК на засіданні», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Представник ЦВК також додав, що ініціативу скликання комісії також підтримали Юрій ДОНЧЕНКО, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ і Олександр ЧУПАХІН.

«Ініціаторами скликання засідання є ОХЕНДОВСЬКИЙ, ДАНИЛЕВСЬКИЙ, АСТАХОВА, ШЕЛЕСТОВ, ЛУКАШ. Точно ми знаємо, що нашу вимогу підтримають, оскільки ми знаємо, що воно підтримувалося колегіально, члени комісії ДОНЧЕНКО, РАЙКОВСЬКИЙ, ЧУПАХІН. Тобто, вісім членів комісії підтримують розгляд цього питання в колегіальному режимі», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, вимога членів ЦВК полягає в тому, що рішення про закріплення регіонів має ухвалюватися не одноосібно головою ЦВК В.ШАПОВАЛОМ, а колегіально.

Разом з тим, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначив, що у складі ЦВК не існує розколу. «Питання у формі рішення, яким було закріплено розподіл регіонів. Ми хочемо, щоб комісія діяла згідно із законом і колегіально. Ми не втручаємося у повноваження голови ЦВК. У комісії немає розколу, я категорично це відкидаю», - наголосив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

У свою чергу народний депутат Василь ГРИЦАК, присутній на брифінгу у ЦВК, попросив голову Центрвиборчкому Володимира ШАПОВАЛА прокоментувати інформацію про те, що він начебто заважає восьми членам ЦВК виконувати свою роботу, зокрема, блокує засідання комісії.

В.ШАПОВАЛ не погодився з тим, що він заважає працювати членам ЦВК і повідомив, що сьогодні видав розпорядження про закріплення членів ЦВК за регіонами на підставі чинного закону та на підставі діючої протягом десяти років практики вирішення цього питання.

В.ШАПОВАЛ зауважив, що при розподілі членів ЦВК за регіонами були враховані 6 з 8-ми позицій. Водночас, за його словами, у ЦВК працює не 8, а 15 членів комісії, і тому йому потрібно було враховувати усі пропозиції.

Крім того, В.ШАПОВАЛ звернув увагу на те, що за дивним збігом обставин вимагають проведення засідання саме ті 8 членів, які асоціюються з парламентською більшістю.

В.ШАПОВАЛ протягом брифінгу декілька разів повторював, що не буде виконувати політичних замовлень чи незаконних розпоряджень, з якого б боку вони не лунали, а діятиме виключно на підставі законів і Конституції.

Також В.ШАПОВАЛ висловився за доцільність формування ЦВК не за політичним принципом, тобто не за пропозицією фракцій парламенту.