«Аль-Каїда» підтвердила, що бен Ладен - мертвий
17:56, 06 травня 2011Політика
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Виступила з заявою на форумах
Міжнародна терористична організація «Аль-Каїда» підтвердила повідомлення про загибель свого лідера Усами бен Ладена, про смерть якого Президент США Барак ОБАМА заявив 2 травня.
Про це повідомляє Газета.руз посиланням на агентство Reuters.
«Аль-Каїда» виступила із заявою на ісламістських форумах 6 травня 2011 року, в якій підтвердила смерть Усами бен Ладена», – йдеться у висновку моніторинговій компанії SITE, що дослідила протягом останнього тижня інтернет-ресурси прихильників джихаду.
Після повідомлень про смерть лідера «Аль-Каїди» афганський рух «Талібан» заявляв, що не бачить достатніх доказів, які б свідчили про його ліквідацію.
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