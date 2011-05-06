«Аль-Каїда» підтвердила, що бен Ладен - мертвий

Міжнародна терористична організація «Аль-Каїда» підтвердила повідомлення про загибель свого лідера Усами бен Ладена, про смерть якого Президент США Барак ОБАМА заявив 2 травня.

Про це повідомляє Газета.руз посиланням на агентство Reuters.

«Аль-Каїда» виступила із заявою на ісламістських форумах 6 травня 2011 року, в якій підтвердила смерть Усами бен Ладена», – йдеться у висновку моніторинговій компанії SITE, що дослідила протягом останнього тижня інтернет-ресурси прихильників джихаду.

Після повідомлень про смерть лідера «Аль-Каїди» афганський рух «Талібан» заявляв, що не бачить достатніх доказів, які б свідчили про його ліквідацію.