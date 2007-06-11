Мороз і Янукович протримали посла США 20 хвилин за дверима

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович завершив зустріч з головою Верховної Ради Олександром Морозом, яка проходила в будівлі парламенту.

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, В.Янукович при цьому не підійшов до преси і не пояснив, з якого приводу розмовляв із спікером ВР.

Відразу після закінчення зустрічі з О.Морозом В.Янукович залишив будівлю парламенту, сів в автомобіль і поїхав без зволікання.

Через розмову спікера з главою уряду зустріч А.Мороза з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні У.Тейлором затрималася на 20 хвилин.

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