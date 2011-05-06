Тимошенко несподівано зникла

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО не з’явилась сьогодні ввечері на заплановану зустріч із представниками громади міста Суми.

Як передає кореспондент УНІАН, о 17.30 у сквері біля пам’ятника Тарасові Шевченку зібралося близько 500 сумчан, депутати міської та обласної ради від фракції "БЮТ-Батьківщина".

Впродовж 40 хвилин вони очікували на прибуття Ю.ТИМОШЕНКО на запланований мітинг, але вона так і не з’явилась.

На запитання кореспондента УНІАН про причини відсутності лідера “Батьківщини” на мітингу заступник голови обласної організації партії Володимир ШУЛЬГА відповів, що офіційних коментарів з цього приводу не буде.

Після цього люди розійшлись з місця запланованої зустрічі, поклавши до підніжжя пам’ятника Т.Шевченку кошик троянд, який планувала піднести Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО 5-6 травня перебувала на Сумщині.