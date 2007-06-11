Засідання ЦВК не відбулося

Засідання Центральної виборчої комісії не відбулося.

П’ять членів ЦВК будуть вимагати проведення засідання завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ після того, як стало зрозуміло, що для проведення засідання не вистачає кворуму. На засідання прийшли вісім членів ЦВК, а для кворуму необхідно 10.

П’ять членів ЦВК в присутності журналістів підписали звернення до голови ЦВК про проведення такого засідання завтра, о 16.00.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ висловив сподівання, що завтра засідання відбудеться. При цьому він зауважив, що присутні члени ЦВК сподівались, що таке засідання відбудеться сьогодні.

Він підкреслив, що на засідання планувалось винести лише одне питання – про закріплення регіонів за членами ЦВК. Він продемонстрував постанову ЦВК від 1999 року, де розподіл по регіонах відбувався саме на підставі постанови.

«Єдине, на чому ми наполягаємо, щоб питання про закріплення за регіонами, розглядалось колегіально», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він заперечив, що сьогодні ці вісім членів ЦВК хотіли розглянули питання щодо списків БЮТ і «Нашої України» чи то анулювання списків, чи то визнання обраними.

Відповідаючи на запитання, що вони робитимуть, якщо і завтра засідання не відбудеться, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ наголосив, що у разі ігнорування вдруге їхньої вимоги, вони порадяться, що робити далі.