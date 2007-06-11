Янукович повісив у Кабміні портрет Лазаренка

У Будинку уряду України на сьомому поверсі галерея прем`єр-міністрів поповнилася портретами колишніх прем`єр-міністрів країни Павла ЛАЗАРЕНКА, Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЄХАНУРОВА і чинного прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ сьогодні журналістам.

«Велика частина портретів виконана ще тоді, коли я працював міністром Кабінету міністрів в уряді Валерія ПУТОВОЙТЕНКА. Тоді ряд зупинявся на Павлу ЛАЗАРЕНКУ», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

За його словами, вивішувати портрет П.ЛАЗАРЕНКА було «складно, оскільки людину звинувачували в убивстві».

Міністр Кабінету міністрів також повідомив, що поповнення галереї портретів прем`єр-міністрів України відбулося в рамках заходів, присвячених 90-річчю уряду України, яке відзначається цього року 28 червня. «Є відповідна постанова уряду про підготовку до цієї дати і відповідний указ Президента. Це один з блоків тих заходів, які будуть підготовлені до цієї дати, не вважаючи видавничої діяльності», - зазначив він.

А.ТОЛСТОУХОВ також повідомив, що портрети П.ЛАЗАРЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО, Ю.ЄХАНУРОВА і В.ЯНУКОВИЧА були написані протягом трьох останніх місяців харківським художником, віце-президентом Академії мистецтв Віктором СИДОРЕНКОМ.

Міністр Кабінету міністрів також повідомив, що наступного тижня на шостому поверсі в Будинку уряду буде організована виставка архівних матеріалів про історію діяльності українського уряду.

Довідка УНІАН. Раніше галерея портретів прем`єр-міністрів України закінчувалася портретом Анатолія КІНАХА, який керував урядом у 2001-2002 рр. Як відомо, В.ЯНУКОВИЧ вперше очолив уряд України у 2002 році до 2005 року, коли його на цій посаді змінила Юлія ТИМОШЕНКО (2005 рік). Юрій ЄХАНУРОВ очолював уряд у 2005-2006 рр., а після парламентських виборів у березні 2006 року прем`єр-міністром став удруге В.ЯНУКОВИЧ.