Мороз навчив посла США долати кризи

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ не виключив, що завтра у парламенті будуть оголошені решта заяв “нашоукраїнців” про складення депутатських повноважень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

На прохання посла О.МОРОЗ виклав своє бачення шляхів розв`язання політичної кризи. «Необхідно рухатись відповідно до Конституції і законів, - наголосив він. – Сьогодні ми робимо кроки, які дозволяють привести всі дії інституту Президента у конституційне поле».

Голова Верховної Ради України у цьому контексті повідомив про процедуру складання депутатами своїх повноважень, передбачену Конституцією, законодавством і Регламентом Верховної Ради України. Він нагадав, що минулої п`ятниці головуючий на засіданні оголосив заяви про складання повноважень 28 депутатами-«нашоукраїнцями». О.МОРОЗ не виключив, що на пленарному засіданні у вівторок будуть оголошені решта заяв представників цієї фракції, а згодом – заяви депутатів від БЮТ. Якщо вся процедура буде юридично бездоганною, і у парламенті залишиться менше ніж 300 парламентаріїв, вибори 30 вересня відбудуться, сказав він.

Загалом «стратегічний вихід один – продовжити політичну реформу на місцевому рівні», заявив О.МОРОЗ. «Іншої перспективи немає. Мова про повний статус парламентсько-президентської республіки», - сказав він.

У свою чергу, В.ТЕЙЛОР висловив сподівання, що «оскільки Україна є дуже важливою для світу, вона відродить довіру і повагу до себе, конституційні демократичні установи».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня О.МОРОЗ оголосив тільки 28 заяв депутатів про вихід з фракції “Наша Україна”, тоді як 2 червня з’їзд блоку достроково припинив повноважень 66 народних депутатів, обраних від блоку.