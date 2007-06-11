Регіонали думали, що пришли у владу не на рік, а на п`ять років
Чому російська не стала другою державною?
|Вадим Колесниченко
Крім того, нардеп розповів журналістам, що підготував 23 законопроекти щодо мовної тематики. Депутат-регіонал стверджує, що ці проекти повинні були розглядатися Верховною Радою в другому півріччі 2007 року, але все зірвали дострокові вибори. «Ще рік тому ми не думали, що вибори будуть через 5-6 місяців, а саме на це півріччя було заплановано розгляд цих законопроектів», – підкреслив Вадим Колесніченко.
Причини, з яких Партія регіонів не займалася питанням російської мови одразу після перемоги на парламентських виборах 2006 року, депутат пояснив так: «За рік роботи голосувати за гуманітарні питання не було необхідності, щоби не загострювати ситуацію. Оскільки в цей період розглядалися економічні питання і вирішувалися першочергові проблеми».