Регіонали думали, що пришли у владу не на рік, а на п`ять років

Російська мова не стала другою державною в Україні з вини «помаранчевої» опозиції, яка ініціювала позачергові вибори. Принаймні, так регіонал Вадим Колесніченко на прес-конференції пояснював, чому партія не виконала одну зі своїх основних передвиборних обіцянок. «Хто винен, що в нашій державі, що у нас щороку відбуваються вибори? Не наша провина, що ми не можемо вирішити це питання. Не провина нашої партії і не моя особисто. Адже ми думали, що прийшли працювати у владу не на рік, а на п`ять років», – цитує Колесніченко сайт Партії регіонів

Крім того, нардеп розповів журналістам, що підготував 23 законопроекти щодо мовної тематики. Депутат-регіонал стверджує, що ці проекти повинні були розглядатися Верховною Радою в другому півріччі 2007 року, але все зірвали дострокові вибори. «Ще рік тому ми не думали, що вибори будуть через 5-6 місяців, а саме на це півріччя було заплановано розгляд цих законопроектів», – підкреслив Вадим Колесніченко.

Причини, з яких Партія регіонів не займалася питанням російської мови одразу після перемоги на парламентських виборах 2006 року, депутат пояснив так: «За рік роботи голосувати за гуманітарні питання не було необхідності, щоби не загострювати ситуацію. Оскільки в цей період розглядалися економічні питання і вирішувалися першочергові проблеми».