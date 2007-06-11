”Руку Ющенка” у ЦВК звинувачують у кулуарних рішеннях

Голова ЦВК Володимир Шаповал намагається впровадити практику кулуарного прийняття рішень. Свідченням цього є те, що всупереч законодавству, голова ЦВК одноосібно прийняв рішення про закріплення членів ЦВК за регіонами України. Про це заявив член ЦВК Михайло Охендовський. Він також нагадав, що голова ЦВК проігнорував прохання 8 членів ЦВК щодо проведення засідання ЦВК 12 червня, і розпочав нараду з меншістю складу ЦВК.

М.Охендовський вважає цю тенденцію кулуарного прийняття рішення небезпечною для колегіального органу. Він заявив, що закріплення членів ЦВК за регіонами України є принциповим питанням, оскільки воно стосується формування та роботи окружних виборчих комісій. Водночас він висловив сподівання, що ЦВК не повторить долю Конституційного суду, коли політична заангажованість членів суду призвела до паралічу його роботи.

РБК-Україна