”Руку Ющенка” у ЦВК звинувачують у кулуарних рішеннях
18:33, 11 червня 2007Політика
1996
Охендовський обурився діями Шаповала
|Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ
М.Охендовський вважає цю тенденцію кулуарного прийняття рішення небезпечною для колегіального органу. Він заявив, що закріплення членів ЦВК за регіонами України є принциповим питанням, оскільки воно стосується формування та роботи окружних виборчих комісій. Водночас він висловив сподівання, що ЦВК не повторить долю Конституційного суду, коли політична заангажованість членів суду призвела до паралічу його роботи.
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