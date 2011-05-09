Янукович: День Перемоги об’єднує покоління і є джерелом патріотизму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає День Перемоги святом, яке об’єднує всі покоління і є невичерпним джерелом патріотизму.

Про це йдеться у його привітанні з нагоди Дня Перемоги, розміщеному на офіційному сайті глави держави.

«День Перемоги для нашого народу – свято, яке об`єднує всі покоління і є невичерпним джерелом патріотизму, віри у власні сили та можливості», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ привітав з цим світлим днем весь український народ і насамперед ветеранів, які, за його словами, мужньо здолали вогненні фронтові дороги, чесно виконавши свій військовий та громадянський обов`язок.

«Ми завжди пам`ятатимемо про те, як довгі 1225 днів і ночей Україна була окупована фашистськими вандалами. Окупована, але не зломлена. Загарбана, але не поставлена на коліна», - йдеться у звернені.

Президент наголошує, що з перших днів війни пліч-о-пліч із бойовими побратимами інших національностей українські воїни, партизани та підпільники боролися з ненависним ворогом. «У горнилі битви з фашизмом розкрилися найкращі риси захисників Батьківщини – звитяга, самопожертва та нечуваний героїзм», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Неоціненним, за його словами, також є життєвий подвиг тих, хто підняв зі згарищ міста і села, відбудував зруйноване народне господарство, заклав підвалини незалежної України. Ці люди і сьогодні вчать нас мудрості, витримці, терпінню та оптимізму, зауважив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ побажав всім їм здоров`я, душевного тепла, добробуту й миру на довгі і щасливі роки.