Заяви Мороза і Мартинюка свідчать про їх небажання виконувати домовленості

Представник Президента України у Верховній Раді України V скликання Роман ЗВАРИЧ вважає, що останні заяви голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА та його першого заступника Адама МАРТИНЮКА свідчать про їх небажання виконувати домовленості та прагнення загострити політичну ситуацію в країні.

Про це йдеться в коментарі Р.Зварича, переданому УНІАН прес-службою голови держави.

Він зазначив, що пункт другий Спільної заяви від 27 травня сформульований однозначно: «Провести позачергові вибори у Верховну Раду України 30 вересня 2007 року». Пункт третій є не менш однозначним – «Визнати, що позачергові вибори у Верховну Раду України проводяться згідно з Указом Президента України на підставі частини другої статті 82 Конституції України». Ніякі додаткові умови в даному випадку не висувалися.

«Під цією Спільною заявою стоїть підпис Олександра МОРОЗА. Якщо він не може виконати взяті на себе зобов`язання, хай відкличе свій підпис і всьому світу покаже, хто насправді є джерелом політичної нестабільності і конфліктів», – наголосив Р.Зварич.

Коментуючи заяви першого заступника голови Верховної Ради України V скликання А.Мартинюка щодо можливості «переформатування Центральної виборчої комісії», Р.Зварич зазначив: «Ці заяви є своєрідним прочитанням Конституції і законів.

«Переформатування» в перекладі мовою формалізованих процедур передбачає дострокове припинення повноважень кожного члена ЦВК індивідуально або дострокове припинення всього складу Центральної виборчої комісії, а потім призначення нових членів.

Ці процедури передбачають рішення щодо цього Верховної Ради України за поданням Президента України. На сьогодні немає ні такого подання Президента, ні повноважної Верховної Ради, щоб «переформатувати» ЦВК».

Р.Зварич пов`язав заяви зазначених політиків з тим, що коаліцію не задовольняє компромісний легітимний шлях врегулювання ситуації, і вона прагне діяти в односторонньому порядку, а для цього відшукуються будь-які приводи.

«Натомість ігноруються кричущі порушення Конституції з боку депутатів коаліції. Зокрема, депутати від більшості здають свої картки десятникам, які й голосують за депутатів, порушуючи обов`язкову конституційну вимогу про особисте голосування депутатів. Ці кадри регулярно демонструє телебачення, але ніяких дій керівництво ВРУ не робило ні тоді, коли ВР була легітимною, ні тепер, хоч би про людське око, під час нелегітимних зборів депутатів V скликання», – підкреслив представник Президента.

«Відверте зневажання політичних домовленостей, спроби під будь-яким приводом продовжити збори народних депутатів V скликання в залі Верховної Ради наштовхують на думку, що для цих політичних сил ситуативна політична вигода є вищою за загальне розуміння, вони нещирі перед своїми виборцями.

Постійно апелюючи до міжнародного співтовариства, представники коаліції ігнорують той факт, що ряд міжнародних організацій розглядає позачергові вибори як єдино можливий вихід з кризи», – наголосив Р.Зварич.

Він закликав лідерів політичних сил, фракції яких сформували урядову коаліцію у Верховній Раді V скликання, відмовитися від лицемірства, не заводити ситуацію в безвихідь, а зосередитися на поясненні своїм виборцям тих кроків, які й привели до дострокового припинення Президентом України повноважень Верховній Раді V скликання.