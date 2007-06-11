Янукович: хто буде при владі - не має значення

Процес виконання домовленостей, передбачених заявою Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Верховної Ради України п’ятого скликання Олександра МОРОЗА, перебуває на завершальному етапі і не залежить від уряду. Про це заявив прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з учасниками Міжнародного форуму “Євроатлантичне майбутнє України”.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України, в ході розмови прем’єр-міністр наголосив, що урядом виконані усі зобов’язання, передбачені заявою Президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра, зокрема, підготовлено необхідні зміни до бюджету щодо фінансування дострокових парламентських виборів, а також закони для проведення чесних і демократичних виборів.

“Цей процес виконання домовленостей, передбачених заявою, перебуває на завершальному етапі і не залежить від уряду, оскільки процедура складання повноважень (народних депутатів) належить до компетенції Верховної Ради”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що політичну кризу в країні можна врегулювати винятково шляхом діалогу, дотримуючись Конституції та законодавства України. “Лише за наявності цих принципів суспільство стає зрілим. Головний результат - це верховенство права. А хто буде при владі - не має значення”, - підкреслив глава уряду.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, “нинішня політична криза має зробити владу більш зрілою, а політичні сили більш виваженими”. Прем’єр-міністр підкреслив, що вибори мають пройти демократично, відзначивши, що всі сторони єдині в думці про необхідність здійснення будь-яких кроків винятково в рамках закону.

У ході зустрічі учасники форуму підкреслювали, що врегулювання політичної кризи в Україні має відбуватися мирним шляхом, у межах права й закону, зазначає прес-служба КМУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, в Києві розпочав роботу Міжнародний форум «Євроатлантичне майбутнє України», в якому беруть участь більш як 200 представників з України, США, Росії, Франції, Великої Британії, країн Балтики, Вишеградської групи, а також держав Чорноморського регіону.