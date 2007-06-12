Віктор Ющенко дасть щоквартальну прес-конференцію

У середу, 13 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО дасть традиційну щоквартальну прес-конференцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, прес-конференція під назвою «Політика нового реалізму» розпочнеться о 13.00 на зеленій галявині подвір’я Секретаріату Президента України і триватиме дві години – до 15.00.

У прямому ефірі прес-конференцію транслюватимуть НТКУ та «5 канал». Крім того, «Всесвітня служба «УТР» вестиме супутникову та Інтернет-трансляцію більш ніж на 170 країн світу.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 17.00 12 червня за телефоном: 255-65-01.