Мороз погрожує ЦВК, бо нарахував 600 претендентів на місця опозиції

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ вважає за можливе в судовому порядку ставити питання про притягнення до відповідальності тих членів Центральної виборчої комісії, які блокують її роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання.

При цьому О.МОРОЗ зазначив, що Верховна Рада створила всі умови для ефективної роботи ЦВК, однак деякі члени блокують проведення засідань.

Зокрема, за його словами, це ті члени ЦВК, які представляють сторону Президента і опозиції.

Голова ВР наголосив, що такі дії ряду членів ЦВК є порушенням чинного законодавства.

«Сьогодні в судовому порядку можна порушувати питання про притягнення до відповідальності тих, хто не виконує конституційні обов’язки», - сказав він.

О.МОРОЗ зазначив, що такі дії членів ЦВК, які представляють Президента та опозицію, направлені на недопущення реєстрації ЦВК нових народних депутатів замість тих, які склали свої мандати.

«А там 600 чоловік записано в списках тих, які готові працювати і завтра прийдуть до сесійної зали», - сказав голова ВР.

О.МОРОЗ вважає, що таким чином штучно створюються умови для проведення дострокових виборів 30 вересня. «А я, принаймні, і прем’єр-міністр підписувалися за те, що вибори дострокові можливі 30 вересня, але якщо будуть на це законні і конституційні підстави», - сказав він.

Голова ВР зазначив, що такі умови необхідно створити. «І хто брав на себе зобов’язання, хай їх і створює», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня члени Центральної виборчої комісії заявили на брифінгу, що ЦВК не може “обнулити списки” народних депутатів, а також визнати обраними нових народних депутатів, через відсутність законодавчої бази.

Зокрема, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ розкритикував прикінцеві положення закону “Про внесення змін до закону “Про вибори народних депутатів України” та деякі інші закони, де мова йде про те, що закон не набуває чинності з дня його опублікування, але вступає в дію лише через 60 днів після опублікування.

1 червня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України» (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради та заміщення народних депутатів, повноваження яких були достроково припинені).

Законом виключено норму, яка діяла у чинному законі, про те, щоб партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата (тобто йдеться про «обнулення» списків партій та блоків – УНІАН). Закон набуває чинності через 60 діб після його підписання.

2 червня міжпартійний з’їзд блоку “Наша Україна” ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 66 народних депутатів України, обраних від блоку “Наша Україна”.

Того ж дня міжпартійний з’їзд БЮТ прийняв рішення про дострокове припинення повноважень 103 народних депутатів України фракції БЮТ.

5 червня голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ заявив, що лише після висновку ЦВК про «обнуління списків» можна вважати, що парламент буде нелегітимним.