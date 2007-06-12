Мороз ”звільнив” 50 нардепів із фракції БЮТ

Верховна Рада України V скликання достроково припинила повноваження 50 народних депутатів із фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно із поданими заявами депутатів, вони виходять із фракції БЮТ для «надання Президенту України додаткових підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради».

Припинено повноваження депутатів: Олега БІЛОРУСА, Лева БІРЮКА, Ольги БОДНАР, Олени БОНДАРЕНКО, Олександра БУДЖЕРАКА, Михайла ВОЛИНЦЯ, Ігоря ВОРОТНЮКА, Петра ГАСЮКА, Юрія ГНАТКЕВИЧА, Василя ДЕРЕВЛЯНОГО, Володимира ДОНЧАКА, Ігоря ЄРЕСЬКА, Романа ЗАБЗАЛЮКА, Євгена ЗІМІНА, Валентина ЗУБОВА, Валерія КАЛЬЧЕНКА, Валерія КАМЧАТНОГО, Євгена КИРИЛЬЧУКА, Миколи КОВЗЕЛЯ, Андрія КОЖЕМ’ЯКИ, Віталія КОРЖА, Павла КОСТЕНКА, Петра КРАВЧУКА, Юрія КРУКА, Степана КУРПІЛЯ, Івана КУРОВСЬКОГО, Олега ЛУКАШУКА, Руслана ЛУК’ЯНЧУКА, Олега ЛЯШКА, В’ячеслава ПЕРЕДЕРІЯ, Юрія ОДАРЧЕНКА, Миколи ПЕТРУКА, Вадима ПЕТРЕНКА, Володимира ПОЛОХАЛА, Ігоря РИБАКОВА, Сергія САСА, Юрія СЕРБІНА, Миколи СИВУЛЬСЬКОГО, Івана СІДЕЛЬНИКА, Олександра СКИБІНЕЦЬКОГО, Євгена СУСЛОВА, Валерія СУШКЕВИЧА, Ярослава ФЕДОРЧУКА, Євгена ШАГО, Віктора ШВЕЦЯ, Сергія ШЕВЧУКА, Зої ШИШКІНОЇ, Андрія ШКІЛЯ, Дмитра ШЛЕМКА, Володимира ЯВОРІВСЬКОГО.

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ зазначив, що народні депутати, заяви яких зачитані на засіданні парламенту, можуть забрати одразу свої трудові книжки.

За його словами, не потрібно “брати журналістів з камерами і ходити по кабінетах”, у тому числі до голови Верховної Ради України. «Ви можете відразу забрати трудові книжки», - сказав О.МОРОЗ.