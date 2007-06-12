Мороз зробив виняток для одного нашоукраїнця

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зачитав одну заяву депутата-«нашоукраїнця» про вихід із фракції, що тягне за собою автоматичне припинення депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, О.МОРОЗ зачитав заяву Олександра ЧОРНОВОЛЕНКА.

При цьому голова ВР зазначив, що інші заяви будуть опрацьовуватися. Зокрема, наголосив він, з депутатами будуть проводитися бесіди стосовно того, чи писали вони ці заяви чи не писали.

Крім того, О.МОРОЗ нагадав, що дострокове припинення повноважень народних депутатів дає змогу іншим представникам цих політичних сил зайняти місця у ВР.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міжпартійний з’їзд блоку “Наша Україна” ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 66 народних депутатів України, обраних від блоку “Наша Україна”.

Того ж дня міжпартійний з’їзд БЮТ прийняв рішення про дострокове припинення повноважень 103 народних депутатів України фракції БЮТ.