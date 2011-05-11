Тимошенко вимагає публічного судового процесу за своєю скаргою

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на публічності проведення судового процесу з розгляду її скарги щодо визнання незаконності постанови Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи проти неї за укладення газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у залі судового засідання, коли Печерський районний суд Києва мав поновити розгляд її скарги.

«По телебаченню з ранку до вечора от такі прокурори проводять прес-конференції і заявляють про те, що зраджені національні інтереси, що угоди підписані протизаконно. Так будь-ласка, не ховайте судовий процес, де можна послухати і подивитися на цей абсурд, який відбувається», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО після того, як до судової зали не пропустили телекамери.

На судове засідання, яке мало розпочатися о 12.00, були допущені лише представники друкованих ЗМІ.

Згідно з рішенням, яке вчора оголосила суддя Галина СУПРУН, телеоператори можуть бути присутніми у залі суду лише під час оголошення рішення за результатами розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО.