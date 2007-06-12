Союзник Луценка відмовився бути глашатаєм Ющенка

Голова партії “Вперед, Україно!” Віктор МУСІЯКА не братиме участі у виборах, якщо передвиборчий політичний блок «Народна самооборона Юрія Луценка» об’єднаються у блок з “Нашою Україною” та «Українською правицею».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.МУСІЯКА сказав на прес-конференції сьогодні.

Він підкреслив, що коли створювався блок “Народна самооборона” він був готовий працювати на самостійний проект. Водночас, лідер партії “Вперед, Україно!” нагадав, що Ю.ЛУЦЕНКО завжди висловлювався за ширше об’єднання демократичних сил.

“Я не бачу можливості (для себе) перебувати в цьому політичному контексті, тому що я уже проходив це в 2001-2002 роках - тіж самі обличчя, тіж самі ідеї. Більш того ці політичні сили (“Наша Україна” та Українська правиця – УНІАН) чітко орієнтовані на Віктора ЮЩЕНКА і, скажімо, бути глашатаєм ідей Президента я не бачу можливості”, - наголосив В.МУСІЯКА.

Він підкреслив, що його партія продовжить роботу в цьому проекті, а він визначатиметься щодо виходу з цієї політичної сили.

В.МУСІЯКА побажав успіхів Ю.ЛУЦЕНКУ, зазначивши, що, можливо, об’єднання помаранчевих сил є вимогою часу.

Лідер “Вперед, Україно!” не бачить проблеми у тому, що його політична сила піде на вибори, а він ні: “тут немає проблем, тому що є нормальною ситуація, коли політична сила вступить у цей контекст, я ж сам роблю для себе висновок, і говорю про це відверто і про це знає Юрій Віталійович (ЛУЦЕНКО), якщо партія в цей контекст іде, я в цьому участі не беру. Це для мене абсолютно вирішене питання”. При цьому він додав, що це є нормальним явищем, “це політика” – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня під час міжпартійного з’їзду партії «Вперед, Україно!» та партії “Християнсько-демократичний союз” було створено передвиборчий політичний блок «Народна самооборона Юрія Луценка», до який увійшли партія «Вперед, Україно!», ХДС і представники Громадянського руху «Народна самооборона».

На початку з’їзду, у якому взяли участь 240 делегатів, лідери вищевказаних політичних сил Віктор МУСІЯКА («Вперед, Україно!»), Володимир СТРЕТОВИЧ (ХДС) та Юрій ЛУЦЕНКО («Народна самооборона») скріпили підписами акт про створення блоку.

7 червня, лідери „Нашої України”, „Народної самооборони” та „Української правиці” досягли принципової згоди про утворення спільного виборчого блоку, спільну участь у виборах і входження до спільної фракції у новій Верховній Раді.

Попередня назва помаранчевого мегаблоку – “Союз демократичних сил”.

Сьогодні стало відомо, що виборчий список майбутнього блоку "Народна самооборона – Наша Україна" очолить Ю.ЛУЦЕНКО.