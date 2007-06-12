Регіонал Калашніков знову побився

Начальник Управління державної служби охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ заявляє, що під час інциденту у Генпрокуратурі 24 травня депутати від Партії регіонів побили співробітників УДО.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День".

"Там порушено кілька кримінальних справ. Наприклад, встановлений факт биття співробітників УДО депутатами КАЛАШНІКОВИМ і сином пана ПШОНКИ. А взагалі, за результатами аналізу відеоматеріалів, чітко встановлено шість депутатів, які наносять тілесні ушкодження співробітникам Управління держохорони", - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.

На запитання, чи вірить він у те, що ці депутати понесуть відповідальність за свої дії, В.ГЕЛЕТЕЙ сказав: “Це справа честі всієї правоохоронної системи". "Ви уявляєте собі почуття співробітників УДО? Адже вони тоді пережили колосальний психологічний стрес, знущання!", - додав він.

Коментуючи заяви депутатів від Партії регіонів про те, що це він їх побив у приміщенні Генпрокуратури, В.ГЕЛЕТЕЙ сказав: "Я дуже спокійно ставлюся до цих заяв, оскільки я бачив усе це зсередини. Вони сиділи, і, сміючись, кричали: "Арештувати ГЕЛЕТЕЯ!" Хтось із них запитав: "А за що?" Після чого вони стали вигадувати, за що. І вигадали, мовляв, ГЕЛЕТЕЙ побив депутатів. "Потерпілі", як ви розумієте, знайшлися відразу. Але я спокійний, адже всі мої дії знімалися на відеокамери, де чітко й ясно видно хто й кого бив".

В.ГЕЛЕТЕЙ також заявив, що на Президента Віктора ЮЩЕНКА чиниться психологічний тиск.

"Ну ви ж розумієте, що Президенту погрожують не особисто, оскільки в нього дуже професійна й надійна служба охорони. Це робиться дуже професійно. А яка мета? Мені здається, це бажання психологічно давити на Президента, досягти того, щоб він постійно перебував у стані страху", - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.