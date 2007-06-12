Перебіжчики з БЮТ претендують на бренд ”Юлія Тимошенко”

Роботу фракції БЮТ буде відновлено і в ній працюватиме близько 50 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції народний депутат України Олександр КОВТУНЕНКО, який пройшов до парламенту за списком БЮТ.

За його словами, «ми вийдемо на 50 штиків». Депутат розповів, що фракція передбачає зберегти назву БЮТ. На запитання журналістів, чи не є абсурдом, що фракція називатиметься іменем людини, якої в ній не буде, О.КОВТУНЕНКО відповів: «абсурду не бачу». За його словами, ця назва уже не належить конкретній особі, а є власністю 5 млн. людей, які голосували за БЮТ.

Він вважає, що «достатньо самолюбиво було назвати блок своїм іменем». За його словами, всі народні депутати, які йшли за списком БЮТ, «є співвласниками цього бренду». Він підкреслив, що співвласниками також є «тих 5 млн. людей, які голосували за БЮТ». О.КОВТУНЕНКО підкреслив, що на сьогодні мова ще не йде про обрання керівництва фракції, оскільки Юлія ТИМОШЕНКО не склала депутатських повноважень. «Ми дочекаємось, коли керівництво фракції піде на суїцид», тобто складе депутатські повноваження, – зазначив О.КОВТУНЕНКО. Він зазначив, що керівником буде вибрана «молода активна людина, яка буде захищати інтереси Української держави». На запитання журналістів, чи це він себе має на увазі, О.КОВТУНЕНКО відповів, що про нього не йдеться, а він просто бере участь в організаційному комітеті з відновлення діяльності фракції БЮТ. Він наголосив, що народні депутати, які залишаються в парламенті, «будуть працювати на користь українського народу»