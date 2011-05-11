Янукович: Ситуація на автошляхах - одна з головних загроз нацбезпеці

Ситуація на автошляхах України стала сьогодні однією з головних загроз національній безпеці, йдеться у зверненні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з нагоди Дня офіційного відкриття оголошеного Генеральною асамблеєю ООН Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху.

Як зазначається у зверненні, оприлюдненому на сайті глави держави, “крім непоправних людських трагедій, неспроможність навести лад на дорогах призводить до погіршення іміджу країни та значних матеріальних збитків. Так, за оцінками Світового банку, втрати української економіки від дорожньо-транспортних пригод щорічно сягають 5 млрд. доларів. Ситуація на автошляхах України стала сьогодні однією з головних загроз національній безпеці”.

За рівнем смертності від дорожньо-транспортних пригод Україна посідає п`яте місце в Європі. Посилаючись на офіційну статистику, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що торік в аваріях загинуло 4 тис. 709, травмовано – 38 тис. 917 осіб.

“Кожен третій загиблий – молода людина віком до 29 років. Із глибоким сумом констатуємо, що за таких обставин ми фактично втрачаємо на дорогах основу економічного потенціалу держави”, - сказав глава держави.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, дані Всесвітньої організації охорони здоров`я та інших міжнародних організацій свідчать про кричущу ситуацію з безпекою дорожнього руху в більшості держав. Щороку у світі від дорожньо-транспортних пригод гинуть понад 1 млн 300 тис. осіб, отримують травми близько 50 мільйонів осіб. За оцінками міжнародних експертів з охорони здоров`я, у разі невжиття термінових заходів до 2020 року аварії на дорогах стануть головною причиною смертності у світі, випередивши серцево-судинні захворювання та СНІД.

“Усвідомлюючи відповідальність перед суспільством за необхідність невідкладного розв`язання нагальних проблем у згаданій сфері, дбаючи про забезпечення конституційних прав і свобод людини та гідних умов її життя, вимагаю вжиття рішучих заходів щодо запобігання катастрофічним наслідкам дорожньо-транспортних пригод та закликаю всі органи державної влади, політичні партії, рухи, неурядові організації та громадян України підтримати зазначену Глобальну ініціативу Організації Об`єднаних Націй”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, основними складовими успіху на шляху подолання проблеми мають бути робота із законодавчого забезпечення, правозастосовна діяльність компетентних органів.

“Ключовою подією сьогодення має стати перша у світовій практиці Міжпарламентська зустріч з питань ефективності законодавства у сфері дорожнього руху, яку планується провести у Києві в листопаді 2011 року”, - зазначив Президент, пояснивши, що це буде унікальна можливість поінформувати політиків Європи і світу про прийняті рішення щодо подолання кризи у сфері безпеки дорожнього руху на регіональному і глобальному рівнях.

Як відзначається у зверненні, 11 травня згідно із резолюцією Генасамблеї ООН, прийнятою 2 березня 2010 року, світова спільнота оголосила початок Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху (2011 – 2020 роки).