У Нашій Україні вважають, що Мороз ріже без наркозу

Представник партії «Наша Україна» Ксенія ЛЯПІНА вважає, що на сьогодні з боку представників коаліції здійснюється політичний тиск на членів Центральної виборчої комісії. Про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами К.ЛЯПІНОЇ, це впливає негативним чином на діяльність Центрвиборчкому, оскільки вони діляться «на бажаних коаліції, і небажаних коаліції». «Все це може призвести до того, що робота ЦВК не буде такою ефективною, як хотілося б», - сказала К.ЛЯПІНА.

Коментуючи сьогоднішнє оголошення заяв народних депутатів про вихід із фракцій НУ і БЮТ, вона наголосила, що це було «черговим знущанням». «Це називається проводити хірургічну операцію без наркозу», - наголосила К.ЛЯПІНА.

При цьому, за її словами, сьогоднішнє оголошення заяв підтверджує, що О.МОРОЗ визнав легітимність з’їздів, на яких народні депутати були позбавлені своїх повноважень.

Крім того, заявила К.ЛЯПІНА, ні у кого не виникає сумнівів, що питання про припинення повноважень депутатів і обнуління списків політичних блоків є правомірним. Таким чином, наголосила вона, усі розмови про намір ЦВК зареєструвати нових народних депутатів замість тих, що вибули, є «маніпуляцією».