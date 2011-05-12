У десяти містах готують мітинги протесту

У травні у рамках Всеукраїнської акції «Вперед» в десяти містах України пройдуть мітинги протесту.

Як повідомили УНІАН активісти «Вперед», про це вони домовилися учора на засіданні Координаційної Ради акції, що відбулося у Києві.

Згідно з повідомленням, у роботі Координаційної ради взяли участь 60 активістів, керівників громадських і профспілкових організацій, представників малого та середнього бізнесу, які представляють більшість областей України, а також народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, яка внесла до Верховної Ради пакет законопроектів «Народні реформи».

Учасники зібрання обговорили хід підготовки Весняного маршу протесту в регіонах і намітили план дій на 19 травня, на коли заплановано проведення акції у Києві.

Як повідомили представники регіональних і всеукраїнських громадських організацій, мітинги протесту, організовані в рамках акції «Вперед» пройдуть 12 травня - у Чернігові, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Харкові, Львові, Сєверодонецьку та Сквирі. Наступного дня, 13 травня, мітинги протесту будуть організовані в Хмельницькому, 14 і 15 травня подібні мітинги пройдуть у містах Київської області, 16 травня - у Кривому Розі.

Представники регіонів зазначили, що органи влади на місцях чинять перешкоди у доставці людей громадським транспортом для проведення мирної акції протесту в Києві, наміченої на 19 травня. “Зокрема, представники силових органів загрожують автоперевізникам анулювати ліцензії та проблемами з проходженням техогляду. У зв`язку з цим на Координаційній Раді була обговорена можливість організації пішого походу людей на Київ, у разі, якщо автотранспорт з регіонів не зможе виїхати”, – йдеться у повідомленні.

Активісти “Вперед” вирішили провести 19 травня під стінами Верховної Ради засідання 2-ї Народної колегії, під час якого проголосувати за ухвалення пакету законопроектів «Народна реформа» і добиватися ухвалення цих законів народними депутатами. Для цього вирішено організувати під стінами парламенту наметове містечко у вигляді цілодобової «Народної Варти», яка буде нагадувати народним обранцям про вимоги Всеукраїнської громадської акції «Вперед». У наметовому містечку буде організований агітаційний пункт, в якому активісти акції будуть роз`яснювати суть вимог до влади.

Також у повідомленні зазначено, що про початок громадянської акції «Вперед» було оголошено 6 квітня, після провалу переговорів учасників та ініціаторів АвтоМайдану з Кабінетом міністрів щодо підтримки та ухвалення пакету «Народних реформ».

На сьогодні визначені ініціативні групи «Вперед» у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях а також у містах Києві, Кривому Розі й Дрогобичі.