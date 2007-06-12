У БЮТ пояснили, чому на заяві Тимошенко ”підозрілий” почерк

Юлія Тимошенко заяву про вихід з фракції писала особисто. Про це сьогодні заявила народний депутат України V скликання, член БЮТ Ольга Боднар.

Як передає кореспондент ЛігаБізнесІнформ, О.Боднар підкреслила, що, рішення про написання заяв ухвалювалося в партійному приміщенні, де і були написані відповідні заяви. За словами депутата, Ю.Тімошенко, як і інші бютівці, писала цю заяву сама. О.Боднар повідомила, що ці заяви не писалися в "комфортних умовах": хтось писав, наприклад, на теці, хтось за столиком і т.д. При цьому кожен депутат мав можливість висловити свою думку щодо цього рішення.

На думку представника БЮТ, як для депутатів, так і для суспільства неважливо, чи будуть зачитані Головою ВР всі заяви депутатів про складання повноважень. О.Боднар нагадала, що 2 червня пройшов з`їзд БЮТ, на якому було ухвалено рішення про вихід депутатів з фракції. Крім того, в трудових книжках, які змогли забрати деякі депутати, вказана причина звільнення - "на підставі рішень з`їздів", а не "на підставі виходу з фракцій". "Відповідним чином Верховна Рада в особі Апарату і людини, яка підписувала цю трудову, вони апріорі стверджують, що дійсно відбувся факт з`їзду", - підкреслила вона.