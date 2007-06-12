Наша Україна не хоче поступатися першим номером у списку

Народний депутат України п’ятого скликання (фракція “Наша Україна”) Ксенія ЛЯПІНА наголошує, що жодних офіційних рішень стосовно формування першої п’ятірки майбутнього виборчого блоку демократичних сил не приймалося.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, в інтерв’ю журналістам К.ЛЯПІНА наголосила: “Для “Нашої України” єдність демократичних сил найвища цінність, тому буде першим номером у списку ЛУЦЕНКО чи хтось інший – це, насправді, не так важливо”. За її словами, найважливіше, що демократичні сили, як і пропонував Президент, взяли на себе відповідальність і створили блок демократичних сил.

Водночас, інший представник “Нашої України” зазначив УНІАН, що кандидатурою на перший номер списку, яка обговорюється, є лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО. “В “Нашій Україні” вважають, що саме він має стати першим номером списку в майбутньому блоці – як керівник партії, що матиме у блоці найбільший відсоток”, - зокрема зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета "Комерсант-Україна" повідомила, що виборчий список майбутнього блоку "Народна самооборона – Наша Україна" очолить лідер Народної самооборони Юрій ЛУЦЕНКО, а другим номером буде В.КИРИЛЕНКО. В той же час, за даними видання, квоти у блоці, в якому також братиме участь “Правиця”, будуть розподілені наступним чином: соратникам Ю.ЛУЦЕНКА буде виділено 25% місць у списку, націонал-демократам – 21%, НСНУ одержить 54% місць.