Наша Україна не хоче поступатися першим номером у списку

15:56, 12 червня 2007
Політика
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Офіційного рішення немає

Народний депутат України п’ятого скликання (фракція “Наша Україна”) Ксенія ЛЯПІНА наголошує, що жодних офіційних рішень стосовно формування першої п’ятірки майбутнього виборчого блоку демократичних сил не приймалося.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, в інтерв’ю журналістам К.ЛЯПІНА наголосила: “Для “Нашої України” єдність демократичних сил найвища цінність, тому буде першим номером у списку ЛУЦЕНКО чи хтось інший – це, насправді, не так важливо”. За її словами, найважливіше, що демократичні сили, як і пропонував Президент, взяли на себе відповідальність і створили блок демократичних сил.

Водночас, інший представник “Нашої України” зазначив УНІАН, що кандидатурою на перший номер списку, яка обговорюється, є лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО. “В “Нашій Україні” вважають, що саме він має стати першим номером списку в майбутньому блоці – як керівник партії, що матиме у блоці найбільший відсоток”, - зокрема зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета "Комерсант-Україна" повідомила, що виборчий список майбутнього блоку "Народна самооборона – Наша Україна" очолить лідер Народної самооборони Юрій ЛУЦЕНКО, а другим номером буде В.КИРИЛЕНКО. В той же час, за даними видання, квоти у блоці, в якому також братиме участь “Правиця”, будуть розподілені наступним чином: соратникам Ю.ЛУЦЕНКА буде виділено 25% місць у списку, націонал-демократам – 21%, НСНУ одержить 54% місць.

 

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