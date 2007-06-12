Бунт у Тимошенко триває: крім БЮТ-2 з`явився ще й БЮТ-3

Члени міжфракційного об’єднання «Вільні демократи» не мають наміру вступати у так званий “БЮТ-2”, створення якого ініціюють окремі політики, оскільки ніколи не писали заяв про вихід із фракції Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомляє прес-служба Партії вільних демократів, про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер вільних демократів у парламенті Олексій ДАНІЛОВ.

«Останнім часом в ЗМІ з’явилися повідомлення про створення БЮТ-2. Члени міжфракційного об`єднання „Вільні демократи” ніколи не писали заяв про вихід із фракцій і тому вступати знову в БЮТ-2 вважаємо політичною параноєю. Можу сказати більше, двох БЮТ не витримає ані парламент, ані наша країна», - заявив О.ДАНІЛОВ.

Він нагадав, що на черговому з’їзді Партії вільних демократів була підтверджена опозиційність однойменного міжфракційного об’єднання до влади. При цьому О.ДАНІЛОВ уточнив, що під «владою» вільні демократи розуміють, як парламентську більшість та сформований нею уряд, так і Президента України.

Даючи оцінку нинішній політичній ситуації в державі, О.ДАНІЛОВ зазначив, що Україна стоїть на порозі «дуже потужних потрясінь». «Сьогодні стоїть питання, через лічені місяці, чи буде існувати Україна в тих межах, в яких вона існує сьогодні, чи ні. І це досить велике, складне для нас завдання», - сказав вільний демократ.

О.ДАНІЛОВ запропонував усім політичним силам у Верховній Раді і поза її межами об’єднати зусилля для якомога скорішого врегулювання кризи та припинити «нищити всі державні інститути влади». «Або ми єднаємось і разом вирішуємо ці спільні питання, або той безлад, який продовжується, знищить всю нашу державу», - переконаний О.ДАНІЛОВ.