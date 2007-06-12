Засідання ЦВК знову не відбулося

Сьогодні вісім членів Центральної виборчої комісії зібрались о 16.00 у залі нарад ЦВК, але за відсутності кворуму засідання комісії не відбулось.

Як передає кореспондент УНІАН, на вимогу членів ЦВК Юрія ДАНИЛЕВСЬКОГО, Олександра ЧУПАХІНА, Броніслава РАЙКОВСЬКОГО, Юрія ДОНЧЕНКА, Олександра ШЕЛЕСТОВА, Тамари АСТАХОВОЇ, Михайла ОХЕНДОВСЬКОГО і Тетяни ЛУКАШ провести засідання, як і вчора, не відгукнулись решта семеро членів комісії.

За словами Т.ЛУКАШ, вона заходила до керівництва ЦВК й отримала відмову від участі у засіданні. «Таким чином, продовжується бездіяльність комісії, і я б сказала, саботаж», - сказала вона, додавши, що голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ дав усні вказівки керівникам служб комісії виконувати будь-яке доручення членів ЦВК лише після узгодження з ним. Т.ЛУКАШ поскаржилась, що членам ЦВК ще навіть не видали посвідчень.

У свою чергу О.ШЕЛЕСТОВ розповів журналістам, що направив листа на ім’я генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу проти працівників Секретаріату ЦВК. На його думку, ігнорування ними доручень члена ЦВК, які він дає відповідно до своїх функціональних обов’язків, підпадає під дію статті Кримінально-процесуального кодексу, у якій говориться про втручання у діяльність державного діяча.

Водночас він відмовився називати прізвища, пославшись на те, що, наскільки йому відомо, Генеральною прокуратурою вже вчиняються процесуальні дії. Але одразу ж в іншому контексті О.ШЕЛЕСТОВ назвав керівника секретаріату ЦВК Михайла КАВУНА та керівника прес-служби Зою ШАРІКОВУ, наголосивши, що вони були зобов’язані забезпечити засідання комісії, але не зробили цього.

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, сьогодні можна констатувати, що засідання не відбулось, але він переконаний, що воно рано чи пізно відбудеться, якщо ЦВК хоче працювати у нинішньому складі. Він наголосив, що питання, які потребують вирішення на засіданні комісії, будуть накопичуватись, і якщо не будуть вирішені, то за рішенням суду може бути визнана бездіяльність комісії. «А наслідки. Я навіть не хочу про них говорити», - заявив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

О.ЧУПАХІН нагадав, що відповідно до чинного закону про ЦВК, Президент може за вмотивованою аргументацією внести до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень комісії. Водночас О.ЧУПАХІН нагадав, що Президент вважає парламент нелегітимним. «Так що 7 років нам гарантовано», - пожартував він.

Т.ЛУКАШ повідомила, що члени ЦВК звернуться з черговою вимогою провести засідання завтра о 16.00.

Однак жоден з членів комісії так і не відповів на запитання, скільки вони будуть чекати засідання комісії.

Народний депутат 5-го скликання, член Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ розкритикував дії членів комісії, які не з’явились на сьогоднішнє засідання, та особливо - керівництва комісії. В.КИСЕЛЬОВ пообіцяв, що Партія регіонів ставитиме у парламенті питання про відповідальність тих членів ЦВК, які саботують засідання ЦВК, і таким чином порушують присягу, дану ними у ВР.