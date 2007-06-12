Герман звернулася до Турчинова як демократ до демократа

Кабінет міністрів не має конституційного та законодавчого права здійснювати контроль за діяльністю парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таким чином народний депутат V скликання Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) прокоментувала заяву одного з лідерів БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА про те, що уряд сьогодні не контролює ситуацію не лише у парламенті, а й у країні в цілому.

“Як демократ демократові смію нагадати панові ТУРЧИНОВУ дві речі, які мусить знати держслужбовець такого рівня. Перше – державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6 Конституції України). Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада (ст. 75 Конституції України). Кабінет міністрів є вищим органом виконавчої влади (ст. 113 Конституції України). Виходячи з цього, Кабінет міністрів не має права і не може контролювати парламент”, - сказала Г.ГЕРМАН.

На її думку, заява О.ТУРЧИНОВА виглядає не лише нелогічною, а й такою, яку можна трактувати “як спонукання до порушення чинного законодавства, Конституції та демократичних принципів”.

При цьому Г.ГЕРМАН нагадала, що Рада національної безпеки та оборони, згідно із законом про РНБО (ст.1), є координаційним органом з питань нацбезпеки та оборони, і до її компетенції не входить прийняття рішень про те, які політичні сили мають, а які не повинні брати участь у виборах.

“І очевидно, ТУРЧИНОВУ не слід висловлювати будь-які погрози на адресу політичних партій, не слід чинити тиску на них та на парламент. Тим паче, як високопоставленому чиновникові ТУРЧИНОВУ не варто зриватися на емоції та робити заяви, які шкодять досягнутим між Президентом та прем’єр-міністром домовленостям”, - наголосила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 червня, О.ТУРЧИНОВ заявив, що уряд сьогодні не контролює ситуацію не тільки у парламенті, а й у країні в цілому. Як підтвердження цьому О.ТУРЧИНОВ назвав зростання цін на пальне, а також зростання цін на хліб в деяких регіонах.