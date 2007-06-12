Що думають політологи про першу п`ятірку блоку НСНУ (опитування)
Доній, Єрмолаєв, Гарань, Стріха та ін.
Більшість провідних українських політологів вважає найбільш оптимальним склад першої п’ятірки блоку “Наша Україна-Народна самооборона-Правиця”, варіант якого опублікувала сьогодні газета "Комерсант-Україна".
Відповідний висновок витікає з відповідей політологів на запитання “Наскільки оптимальним є склад першої п’ятірки блоку «Наша Україна-Самооборона-Правиця»: Луценко, Кириленко, Гриценко, Яценюк, Катеринчук?», під час опитування, яке було проведено «Центром досліджень політичних цінностей».
|Олесь Доній
|Андрій Єрмолаєв
На думку А.ЄРМОЛАЄВА, наявність цих прізвищ у першій п’ятірці пов’язано з рейтинговими міркуваннями. “З цим пов’язана поява, зокрема, пана ЛУЦЕНКА. Думаю, що тут закладений певний образ нового пропрезидентського уряду в списку”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ. При цьому він додав, що “два міністри і три кандидати на урядові посади реалізують мету формування образу майбутнього уряду пана ЮЩЕНКА”. Втім, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, в першій п’ятірці немає кандидатури на посаду прем’єра. “Але образ молодих пропрезидентських міністрів, без сумніву, одна із задумок, що реалізована в цій п’ятірці”, - додав політолог.
На його переконання, “імідж пана ЛУЦЕНКА буде домінувати над усією п’ятіркою. Це пов’язано з тим, що на сьогодні важко говорити про якісь особливі драйвові риси ЯЦЕНЮКА чи ГРИЦЕНКА. Швидше за все, вони виконуватимуть фонову функцію на виборах. А в якості агітаторів і ідеологів виступатимуть КИРИЛЕНКО і КАТЕРИНЧУК”.
|Олексій ГАРАНЬ
За словами керівника наукових програм Інституту відкритої політики Максима СТРІХИ, „принаймні, це оптимальніше, ніж склад першої п’ятірки блоку «Наша Україна» на минулих виборах”. На його думку, “нині маємо п’ятірку молодих політиків, успішних. Це має показати нову якість”. М.СТРІХА вважає, що “з такою п’ятіркою, за умови грамотної кампанії, блок справді може суттєво наростити показники”.
Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО також схиляється до думки, що „для блоку в нинішньому складі ця п’ятірка є оптимальною”. “До неї включені політики і лідери політичних сил, які на даний момент мають найвищі рейтинги серед своєї категорії, мають досить незначний рівень негативного сприйняття. Це вдалий склад, який відображає конфігурацію самого блоку”, - сказав політолог.
|Володимир МАЛИНКОВИЧ
Як повідомляв УНІАН, газета "Комерсант-Україна" у номері за 12 червня повідомила, що переговори зі створення виборчого блоку за участю «Народного союзу "Наша Україна", блоку "Народна самооборона Юрія Луценка" і блоку "Рух – Українська правиця" перебувають на завершальній стадії. За даними видання, виборчий список майбутнього блоку "Народна самооборона – Наша Україна" очолить Юрій ЛУЦЕНКО. Уже відомо, зазначається у публікації, що другим номером списку стане лідер НСНУ В`ячеслав КИРИЛЕНКО, третім – міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, четвертим – міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК. Кандидатура п`ятого номера остаточно не визначена, але існує імовірність того, що ним буде депутат Микола КАТЕРИНЧУК. Крім того, лідери всіх політичних партій, які входять у блок, будуть у десятці списку, пише "Комерсант-Україна".