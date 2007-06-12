Що думають політологи про першу п`ятірку блоку НСНУ (опитування)

Більшість провідних українських політологів вважає найбільш оптимальним склад першої п’ятірки блоку “Наша Україна-Народна самооборона-Правиця”, варіант якого опублікувала сьогодні газета "Комерсант-Україна".

Відповідний висновок витікає з відповідей політологів на запитання “Наскільки оптимальним є склад першої п’ятірки блоку «Наша Україна-Самооборона-Правиця»: Луценко, Кириленко, Гриценко, Яценюк, Катеринчук?», під час опитування, яке було проведено «Центром досліджень політичних цінностей».

Так, керівник Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ стверджує, що „з електоральної точки зору можна було б сказати, що на сьогодні це оптимальна п’ятірка для цього блоку. Якщо електорат “Нашої України” та “Правиці” і так готовий голосувати за цей спільний блок, то для залучення електорату Народної Самооборони необхідні додаткові аргументи”. На переконання О.ДОНІЯ, частина електорату Народної Самооборони складається з людей, які розчарувалися в «Нашій Україні» та інших основних політичних гравцях та сприймають “Самооборону” як політичну альтернативу.

Разом із тим, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що такий склад першої п’ятірки “є очікуваним”. За його словами, вже давно йде мова про оновлення іміджевого ряду «Нашої України» і, відповідно, тієї сили, яка буде створена як пропрезидентський блок. “Ці прізвища були прогнозованими. Інша справа - в якому порядку і чи будуть залучені ще якісь знакові фігури а-ля співаки чи почесні професори”, - зазначив політолог.

На думку А.ЄРМОЛАЄВА, наявність цих прізвищ у першій п’ятірці пов’язано з рейтинговими міркуваннями. “З цим пов’язана поява, зокрема, пана ЛУЦЕНКА. Думаю, що тут закладений певний образ нового пропрезидентського уряду в списку”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ. При цьому він додав, що “два міністри і три кандидати на урядові посади реалізують мету формування образу майбутнього уряду пана ЮЩЕНКА”. Втім, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, в першій п’ятірці немає кандидатури на посаду прем’єра. “Але образ молодих пропрезидентських міністрів, без сумніву, одна із задумок, що реалізована в цій п’ятірці”, - додав політолог.

На його переконання, “імідж пана ЛУЦЕНКА буде домінувати над усією п’ятіркою. Це пов’язано з тим, що на сьогодні важко говорити про якісь особливі драйвові риси ЯЦЕНЮКА чи ГРИЦЕНКА. Швидше за все, вони виконуватимуть фонову функцію на виборах. А в якості агітаторів і ідеологів виступатимуть КИРИЛЕНКО і КАТЕРИНЧУК”.

Водночас, професор політології НаУКМА, науковий директор Школи політичної аналітики Олексій ГАРАНЬ вважає, що “це непоганий склад”. “Можливо, хотів би бачити там і інші прізвища”, - зазначив він, зауваживши при цьому, що “рейтинг ЛУЦЕНКА, що зростає і буде підсилювати позицію блоку”.

За словами керівника наукових програм Інституту відкритої політики Максима СТРІХИ, „принаймні, це оптимальніше, ніж склад першої п’ятірки блоку «Наша Україна» на минулих виборах”. На його думку, “нині маємо п’ятірку молодих політиків, успішних. Це має показати нову якість”. М.СТРІХА вважає, що “з такою п’ятіркою, за умови грамотної кампанії, блок справді може суттєво наростити показники”.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО також схиляється до думки, що „для блоку в нинішньому складі ця п’ятірка є оптимальною”. “До неї включені політики і лідери політичних сил, які на даний момент мають найвищі рейтинги серед своєї категорії, мають досить незначний рівень негативного сприйняття. Це вдалий склад, який відображає конфігурацію самого блоку”, - сказав політолог.

Натомість, директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ переконаний, що „в цій п’ятірці немає яскравих особистостей, які б могли додати голосів цьому блоку”. За його словами, Ю.ЛУЦЕНКО, на сьогодні, дійсно, “найбільш яскрава фігура, але водночас - одіозна. У нього специфічні виборці”. Водночас В.МАЛИНКОВИЧ зазначає, що такий склад п’ятірки можна було очікувати, втім відсутність в ній представників «Правиці» свідчить, на його думку, про певне послаблення позицій цієї політичної групи, що може в перспективі призвести до конфлікту всередині блоку після виборів.

Як повідомляв УНІАН, газета "Комерсант-Україна" у номері за 12 червня повідомила, що переговори зі створення виборчого блоку за участю «Народного союзу "Наша Україна", блоку "Народна самооборона Юрія Луценка" і блоку "Рух – Українська правиця" перебувають на завершальній стадії. За даними видання, виборчий список майбутнього блоку "Народна самооборона – Наша Україна" очолить Юрій ЛУЦЕНКО. Уже відомо, зазначається у публікації, що другим номером списку стане лідер НСНУ В`ячеслав КИРИЛЕНКО, третім – міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, четвертим – міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК. Кандидатура п`ятого номера остаточно не визначена, але існує імовірність того, що ним буде депутат Микола КАТЕРИНЧУК. Крім того, лідери всіх політичних партій, які входять у блок, будуть у десятці списку, пише "Комерсант-Україна".