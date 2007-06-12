Чалий вважає, що Янукович розривається

Партія регіонів не буде вести антинатовську кампанію під час дострокових виборів.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН сказав політолог, заступник генерального директора Центру імені А.Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

«Я думаю, що під час цих виборів Партія регіонів не буде використовувати антинатовську риторику», - сказав В.ЧАЛИЙ.

Він зазначив, що, по-перше, про це заявляють лідери партії, а, по-друге, це б виглядало дивно, оскільки Партія регіонів представлена прем’єр-міністром в уряді, а в українському законодавстві чітко визначено, що кінцевою метою України є вступ України до Альянсу.

На думку В.ЧАЛОГО, В.ЯНУКОВИЧ «розривається» між своєю позицією як прем’єр-міністра і деякими побажаннями колег по коаліції з інших партій. Водночас він припускає, що ліві партії – КПУ, ПСПУ - будуватимуть кампанію на антинатовських гаслах.

«В нас дивні ліві сили – вони у всьому світі соціальні стандарти підтримують, права робочих, а в нас, чомусь, думають про НАТО», - додав він.

Також В.ЧАЛИЙ вважає, що ніяка інформаційна кампанія щодо НАТО не замінить консолідацію суспільства і політикуму щодо цього питання. За його словами, щоб отримати підтримку більш як 60% громадян, в першу чергу політична еліта має отримати довіру громадян, а потім ухвалити рішення щодо моделі колективної безпеки. Він переконаний, що питання участі в організаціях колективної безпеки – це питання не для громадян, а для політиків. Він зазначив, що в переважній більшості країн, які нещодавно вступили в Альянс, остаточне рішення ухвалювалось парламентами.