Янукович офіційно попередив американців, що нічого Ющенку не винен

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Урядом виконані усі зобов’язання, передбачені заявою Президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це прем’єр заявив під час зустрічі зі Старшим радником Центру стратегічних та міжнародних досліджень Стівеном ПАЙФЕРОМ та Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ, у ході якої йшлося про політичну ситуацію в Україні та обговорювалися питання українсько-американських відносин.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ повідомив співрозмовників, що урядом виконані усі зобов’язання, передбачені спільною заявою, зокрема, підготовлено необхідні зміни до бюджету щодо фінансування дострокових парламентських виборів. Крім того, зазначив він, парламентом прийнято закони для проведення чесних і демократичних виборів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, залишились зобов’язання, взяті на себе опозицією щодо складання депутатських повноважень 151 народним обранцем. Лише за цієї умови можливі дострокові вибори, зауважив глава Уряду. „Без проходження процесу складtння повноважень не може бути дострокових виборів”, - сказав прем’єр-міністр. На думку В.ЯНУКОВИЧА, якщо представники опозиції не виконають своїх зобов’язань в контексті заяви Президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра і не складуть повноважень, вони підведуть не лише свої політичні сили, але й Президента Віктора ЮЩЕНКА.

“Хоча підстав для переобрання Верховної Ради немає, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, - в умовах політичного протистояння проведення чесних і прозорих виборів у відповідності до законодавства може бути одним Із варіантів виходу з кризи”.

За словами Глави Уряду, політична криза в Україні стала “іспитом на зрілість для влади”.

У свою чергу, С.ПАЙФЕР привітав компроміс, досягнутий керівниками України. Водночас він зауважив, що політичне протистояння в Україні шкодить її іміджу на міжнародній арені.