На Волині розпочалися військові навчання з територіальної оборони

У Волинській області сьогодні розпочалися триденні військові навчання з територіальної оборони, у яких беруть участь близько 500 осіб. Як повідомили УНІАН в управлінні інформації та зв`язків із громадськістю Волинської ОДА, мета навчань - удосконалення взаємодії частин та підрозділів Збройних Сил України з іншими силовими структурами та органами місцевої влади, набуття навичок спільної протидії можливим збройним, міжетнічним і релігійним конфліктам із використанням досвіду країн світу.

У заході беруть участь представники обласної, районних державних адміністрацій, офіцери штабу та військових комісаріатів області. Також залучатимуться оперативні групи головних управлінь МНС, СБУ, МВС, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, військовослужбовці 32-го окремого батальйону внутрішніх військ Західного територіального командування ВВ МВС України, військової контррозвідки СБ України, Держдепартаменту України з питань виконання покарань, прикордонних загонів Західного та Північного регіональних управлінь ДПС. Керівником навчання є командувач військ Західного оперативного командування генерал-лейтенант Михайло КУЦИН.

Як повідомив сьогодні на першому відкритому занятті начальник територіальної оборони Волинської області, голова обласної державної адміністрації Володимир БОНДАР, у ході навчань планується створити 16 районів територіальної оборони в межах адміністративних кордонів районів та міст Волині, начальниками яких призначено голів райдержадміністрацій, а начальниками штабів - керівників районних військових комісаріатів.

За словами генерал-лейтенанта М.КУЦИНА, сценарій навчань максимально наближений до реальних ситуацій та загроз, які можуть виникнути в регіоні. „Тут ми намагаємося використати весь досвід попередніх аналогічних заходів у Закарпатті, у Тернопільській та Івано-Франківській областях, аби навчання провести на найкращому рівні", - зазначив він.

Подібні масштабні навчання на Волині відбуваються вперше.