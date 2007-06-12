Одеські комуністи закликають колишніх членів КПРС повертатися до КПУ

„Комуністична партія України закликає всіх комуністів, членів КПРС, які раніше з будь-яких причин в період реставрації капіталізму втратили зв’язок з партією, повернутися до її лав. Запрошуємо всіх чесних громадян України, які за покликанням душі і серця, а не за гроші хочуть боротися за щасливе, справедливе життя українського народу, стати під червоні прапори Компартії України”.

З таким зверненням звернувся сьогодні до жителів Одещини перший секретар Одеського обкому КПУ Євген ЦАРЬКОВ, повторивши, що „у 90-у річницю Жовтневої революції партія закликає вступати до лав комуністів, звертатися у районні та міські комітети Компартії України”.

Є.ЦАРЬКОВ мотивував своє звернення тим, що „численні партії, вирішуючи свої власні інтереси, підігрують великому капіталу, допомагаючи йому роздирати Україну на шматки, керувати нею часто в інтересах Заходу та робити свій народ знедоленим”.

Місцевий лідер КПУ наголосив у зверненні, що „Компартія бореться за інтереси народу України, за справедливість, за майбутнє його поколінь. От чому чимало буржуазних партій нападають на Компартію, намагаючись знеславити героїчні подвиги радянського та українського народів”.

На виборах-2006 виборці Одещини не обрали жодного представника КПУ до обласної та Одеської міської рад.